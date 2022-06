Elodie (9) is Kinderkrak van Poperinge

De 9-jarige Elodie Vanysacker heeft een hart van goud en werd daarom door haar oma Greta Crombez uit Woesten naar voren geschoven als Kinderkrak.

“Elodie wil geen ruzie en wil dat niemand gepest wordt”, zegt Greta. “Mijn kleindochter probeert alles op een zachte en eerlijke manier op te lossen. Haar broer Ruben heeft een ontwikkelingsstoornis. Wanneer hij niet wil lezen of geen huiswerk wil maken, dan gaat Elodie naast hem zitten om het samen te doen”, zegt oma Greta. “Ze verdient deze pluim, want we mogen het niet vanzelfsprekend vinden dat ze altijd flink en braaf is en haar broertje steeds helpt.”

“Ik wil gewoon flink zijn, dat is gemakkelijker voor mama en papa”, zegt Elodie zelf. Op 12 juni wordt ze 10 jaar en samen met haar papa Koen Vanysacker (38), mama Goedele Vervisch (36) en broer Ruben (8) woont ze langs de Elverdingseweg. “Ruzie maken vind ik niet leuk en boos word ik zelden. Soms voel ik me wel boos als klasgenoten of anderen onredelijk zijn, maar dat toon ik niet. Dan is er toch iets in mijn hart dat zegt dat ik niet moet boos worden en het best gewoon met rust laat.”

“Braaf zijn is goed, maar ze moet nog wat leren opkomen voor zichzelf. Ze mag zich alles niet zo hard aantrekken en zichzelf wegcijferen moet ze al zeker niet. Maar een krak, dat is ze zeker”, vult mama Goedele aan. (LBR)

