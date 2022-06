Elodie (8) is Kinderkrak in Houthulst

Elodie Van Neste (8) uit Merkem trok zich het lot van de mensen in Oekraïne erg aan en besloot zelf haar steentje bij te dragen.

Elodie is de dochter van Maarten Van Neste en Sofie Geldof, en het zusje van Maité en Nina. Elodie is een leerling van VBS Kouterkind in Merkem. Ze maakte wenskaarten die ze verkocht ten voordele van Oekraïne. “Ik zag de beelden van de ellende in Oekraïne op tv. Ik kijk vaak naar het Ketnet-journaal en hoorde mama en papa erover spreken. Ik vond het heel erg, zo erg zelfs dat ik er ‘s nachts wenend van wakker werd”, vertelt Elodie.

Gratis gedrukt

“Ik wilde iets doen, dus heb ik wenskaarten gemaakt en verkocht. Ieder pakje bevatte drie kaarten: één voor verjaardag, één voor iemand die ziek is en eentje met proficiat op. PrintBureau vond dit een mooi initiatief en drukte de kaarten gratis op mooi papier als steun voor het initiatief. Ik verkocht uiteindelijk voor 375 euro aan kaarten en dat werd dan op de rekening 1212 voor Oekraïne gestort. Ik vind het heel belangrijk dat mensen elkaar helpen en steunen.”

De ouders en zusjes van Elodie zijn trots op haar prestatie. “Elodie is een bescheiden meisje met een groot hart voor haar medemensen”, vertelt mama Sofie. “Ze trekt zich het leed van anderen erg aan en wil altijd iets doen om hen te helpen zonder daarbij de aandacht op zichzelf te vestigen.” (ACK)

