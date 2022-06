Elloise (11) is Kinderkrak in Ichtegem

Elloise Linskens woont samen met haar kleinere broer Vic, vader Kristof en moeder Lynn in de Zuidstraat in Ichtegem. Ze gaat naar het vijfde leerjaar in het Engelschooltje even verderop. In de klas bewijst ze dat een aanleg heeft voor wiskunde. Daar wil ze dan ook later mee verder.

Maar na de lesuren is ze vaak in het zwembad terug te vinden. Naast een wiskundeknobbel heeft ze ook heel wat zwemtalent. Zo won ze eerder dit jaar op de Vlaamse zwemkampioenschappen twee keer brons op estafettewedstrijden, de 4 maal 100 meter vrije slag en dan nog een keer op de 4 maal 100 meter wisselslag.

“Ik kreeg de zwemmicrobe te pakken toen ik nog maar in het eerste leerjaar zat”, doet Elloise haar verhaal. “Ik schreef me in voor een initiatieles zwemmen en van het een kwam het ander. Ik deed het meteen heel graag en vroeg aan mijn ouders om me in de zwemclub Thor in Torhout in te schrijven en regelmatig te gaan trainen. Nu brengen mijn ouders me tot vier keer per week naar de training. Die trainingen gaan trouwens niet altijd door in het zwembad, soms zijn er ook ‘droogtrainingen’, dan ga ik trainen om de rug- en buikspieren te versterken. Mijn voorbeeld werkt aanstekelijk want ook mijn broertje Vic, pas 5, gaat ook al zwemmen. Van wie ik de microbe geërfd heb, blijft ook voor mijn ouders een groot raadsel. Beiden hebben nooit voeling gehad met competitiesport en beperken zich tot het recreatieve.”

