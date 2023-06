Ella-Marie (11) is Kinderkrak in Wervik

Karate veranderde het leven van Ella-Marie Minten (11). Dat beaamt ook moeder Stephanie: “Voordien was ze een onzekere meid, maar door haar recente triomfen is dat verdwenen.” En terecht: de Geluwse won op de European Kohai Cup (EK) 2 gouden medailles. Een in het vrij vechten en een in het opgelegd vechten.

“In 2019 schreef ik mij in bij de karateclub Karateclub Okinawa Geluwe-Moorsele. Dat was aanvankelijk gewoon om eens uit mijn comfortzone te komen. Ik kon lange tijd ook niet meedoen aan de grote toernooien door de coronacrisis, maar sinds een goed jaar ben ik beginnen mee te doen aan internationale wedstrijden. Mijn favoriete discipline daarin is het ‘vrij vechten’. Daarbij is het de bedoeling dat je aan 2 punten geraakt om te winnen. Als je een ‘ippon’ haalt, heb je 2 punten in 1 keer en win je automatisch. Dat is mijn beste discipline. Op het EK deed ik ook mee aan het ‘opgelegd vechten’. In die discipline is het de bedoeling dat je bepaalde moves demonstreert. Er is dan geen contact. In die 2 disciplines behaalde ik gouden medailles op de European Kohai Cup in Italië eind maart. Ik deed ook mee met de discipline ‘kata’ waar ik in de top 10 eindigde. Ik voel me door de karate veel meer zeker van mezelf en ben shihan (”meester instructeur” in het Japans, red.) Serge en sensei (”leraar” in het Japans, red.) Jethro heel dankbaar voor alle kansen en steun die ze me al gegeven hebben. Mijn ultieme droom is om ooit wereldkampioen te worden!”

