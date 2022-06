Ella (8) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

De achtjarige Ella Dewulf is bijna een jaar misdienaar in Spiere. Dit doet de goedlachse leerlinge uit Basisschool de Polyglot vol overgave.

Nadat de kerk in Spiere een grondige renovatie van twee jaar heeft ondergaan, mocht ze in september 2021 eindelijk weer open en was ze klaar om er opnieuw misvieringen in te laten door gaan. “Een van de eerste diensten was mijn eerste communie samen met alle leerlingen van het derde leerjaar die godsdienst volgen en school liepen in de Basisschool Polyglot te Spiere”, vertelt Ella. “Op dit moment waren er nog geen misdienaars en werd na mijn eerste communie de vraag gesteld of ik dit zou zien zitten. Mijn papa deed dat vroeger ook en mijn mama is bestuurslid van de Kerkfabriek. Eerst twijfelde ik omdat ik dacht dat dit stil op je plaats blijven zitten was (lacht). Na de eerste viering was ik overtuigd om met hart en ziel mijn taken te vervullen. Die bestaan uit het aanbrengen van de kelk, hostieschaal, de kannetjes met water en wijn naar de priester brengen, het belletje rinkelen en zoveel andere leuke dingen. Dit doe ik om de twee weken met alle plezier. De priesters zijn heel leuk. Daarnaast ben ik graag creatief bezig, teken en knutsel ik graag. Later wil ik iets doen met paarden. Ik rij graag paard, dus wil ik ook graag later deze mooie dieren verzorgen”, besluit Ella. (ELD)

