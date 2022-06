Ella (11) is Kinderkrak in Vleteren

Ella Sampers (11) woont met haar zus Noor (13), broer Tuur (8) en ouders Klaas Sampers en Lore Vandergucht in Oostvleteren.

Ella zit in het zesde leerjaar in VBS Klavertje Drie van Oostvleteren. Zij is samen met haar familie een van de ‘Mooimakers’ van Vleteren. “Ik doe niets liever dan met mijn laarzen aan en gewapend met grijper en bolderkar de straten hier in de buurt te gaan opruimen”, steekt Ella van wal. “Niet te geloven wat wij allemaal vinden. Vooral veel blikken en meestal zijn dit bierblikken. En glas. Portoflessen, bierflessen, Cécémelflessen. Ook veel pampers en hondenpoepzakjes. Ik heb een volledige ‘Mooimaker’-uitrusting gekregen van de gemeente. Schatten of iets van veel waarde heb ik nog niet gevonden. Regelmatig steken fietsers hun duim op als waardering voor wat ik doe. En automobilisten die eens claxonneren. Is wel leuk. Met onze school ruimen we ook regelmatig zwerfvuil op.”

Ella is ook lid van Chiro Pimpernel en speelt al vier jaar piano in de Kunstacademie. Volgend jaar gaat ze de richting kunst en creatie volgen in de H. Familie van Ieper. Later wil ze interieurarchitect worden, of zangeres…. (RVL)

