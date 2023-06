Elke (15) is Kinderkrak in Ledegem

Elke Selschotter woont samen met haar mama Annick en papa Bert en haar zus Lore (18) in de Stationsstraat in Ledegem. Doordeweeks loopt ze school in het VMS in Roeselare en daarnaast doet ze twee keer per week aan voltige, een sport die voor velen waarschijnlijk niet zo bekend in de oren klinkt. “Ik doe het nu al een vijftal jaar, maar toch krijg ik nog vaak de vraag wat mijn hobby precies is”, vertelt ze. “Voltige is eigenlijk acrobatie op de rug van een bewegend paard. Diegene die acrobatie doet, wordt de voltigeur genoemd en in het midden staat er een longeur. Dat is de persoon die het paard aan een lange lijn houdt.”

Nu traint Elke tweemaal per week bij Conrad&Lauren op de Koolsdamhoeve in Ledegem. “Op woensdag trainen we op een mechanisch paard. Daarop kunnen we eerst de oefeningen proberen. Op zaterdag trainen we dan op een echt paard.” Met haar voltigeclub neemt Elke ook geregeld deel aan wedstrijden. “Ik zit momenteel in niveau twee en doe vooral aan nationale competities mee.” Onlangs kon Elke zelf een titel in de wacht slepen. “Op 16 april werd ik eerste in Ardooie. Het afgelopen jaar heb ik enorme vorderingen gemaakt en daar zou ik graag Lauren Vanlerberghe en Konraad Vergauwen, mijn twee trainers, voor bedanken.” (MC)