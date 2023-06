Elize (11) is Kinderkrak in Middelkerke

Elize Hostyn uit Westende is elf jaar en helemaal weg van voetbal. Ze voetbalt sinds een jaartje bij FC Beaufort Westende en gaat naar school naar Sint-Lutgardis in Westende. Volgend schooljaar mag ze naar het zesde leerjaar. Elize is een sociale meid. Ze zag haar vriendjes sjotten op de speelplaats en toen die vroegen om mee te spelen was ze meteen verkocht. “Voetbal is geen jongenssport meer. Integendeel. Het wordt alsmaar gewoner dat een meisje voetbalt”, zegt ze.

“Meisjes die voetballen hebben meer zelfvertrouwen”, zegt haar opa Luc Vanden Berghe, sportman in hart en nieren. “Vroeger liepen voetballende meisjes verloren tussen de jongens, nu is dribbelen met vlechtjes cool.”

“Ja, ik ben superblij met mijn nominatie, toen ik thuiskwam van school was dit een superleuke verrassing”, lacht Elize. Als tienjarige stond ze voor het eerst op het veld van FC Beaufort in Westende. “Ik voetbal sinds augustus 2022. Voordien speelde ik bijna altijd voetbal op de speelplaats van onze school. Ik heb niet echt een vaste plaats op het voetbalplein maar speel wel veel achteraan”, vertelt ze. “Het is mijn ultieme droom om in de voetsporen te treden van Tessa Wullaert. Ik was dan ook enorm blij toen ik een videoboodschap kreeg van haar voor mijn verjaardag. Voorts hoop ik nog veel te mogen voetballen en ooit te mogen rondrijden met een Tesla.” (PG)