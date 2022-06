Elise (9) is Kinderkrak in Wingene

Elise Lagrou is een vrolijk meisje dat al zingend door het leven gaat.

Ze is de dochter van Chani Taillaert en Raf Lagrou. Elise loopt school in basisschool Emmanüs in Aalter. Naast het schoolgaan kent Elise een drukke agenda. Haar vrije tijd benut ze heel zinvol en op muzikaal gebied komen haar talenten tot leven. Elise waagde haar kans bij The Voice Kids en beleefde er onvergetelijke momenten. “Ik nam deel aan de Blind Auditions van The Voice Kids en dit werd een schitterende ervaring”, weet Elise.

“Spijtig dat ik niet tot het laatst kon doorgaan bij de zangwedstrijd. Ik mis het wel een beetje. Toch ben ik een heel gelukkig en tevreden meisje. Op het podium staan met een groot publiek voor je neus, schrikt mij zeker niet af. Integendeel, het geeft mij juist een schitterend gevoel.”

Elise volgt les bij de musical- en theaterschool De Musical Fabriek in Roeselare. Mee acteren, zingen of dansen in een musical doet Elise dolgraag. “Momenteel ben ik vooral bezig met deelname aan audities bij de Singing Factory. Ik doe ook audities voor deelname aan de musical Charlie and the Chocolate Factory. Bij de audities ligt het niveau heel hoog. Dat is een goede zaak, want op die manier leer je veel bij. Ik hoop dat ik nog heel vaak het podium mag betreden en de kans krijg om deel te nemen aan diverse musicals.” (NS)

