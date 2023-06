Elise (13) is Kinderkrak in Oostrozebeke

Eliso Debo mag je toch wel een beetje een buitenbeentje noemen op vlak van hobbykeuze. Want voor Elise, die schoolloopt aan het college in Waregem, is pistoolschieten het summum van ontspanning. Sinds haar negende levensjaar beoefent ze deze sport bij de Sint-Hubertusschutters in Beveren-Leie. Ze leerde de sport kennen door een vriendin van haar ouders die deelnam aan dit soort wedstrijden en zo groeide haar interesse voor deze sport. “Wat pistoolschieten voor mij zo boeiend maakt, is de precisie en de concentratie die nodig zijn om op het doel te focussen. Het schieten gebeurt uiteraard met een pistool op luchtdruk, wat betekent dat het hier eigenlijk niet gaat om een vuurwapen zoals in de films”, vertelt Elise.

“In 2021 werd ik Belgisch kampioen in de categorie duiveltjes. In 2022 behaalde ik de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap. Nog in 2022 en 2023 werd ik provinciaal kampioen bij de categorie ‘benjamins’. In november van dit jaar gaat het Belgisch kampioenschap door in Marche-en-Famenne. Ik ben daarvoor nu volop aan het trainen want ik wil er een zeer goed resultaat neerzetten.” Daarnaast behaalde Elise dit jaar ook de trofee van beloftevolle jongere meisjes tijdens het jaarlijkse sportfeest en nu krijgt ze ook terecht de titel van Kinderkrak. (CLY)