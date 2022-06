Elise (13) is Kinderkrak in Meulebeke

Voor Elise Coussens (13) uit de Aststraat betekent cyclocross een moment van echte ontspanning. Ze verbaasde vriend en vijand op 28 november 2021 door als eerstejaars aspirant het Belgisch kampioenschap cyclocross aspiranten op een loodzwaar parcours in Hamme te winnen.

Elise is de dochter van Jeroen Coussens en Els Vanhecke en de oudere zus van Manon. Ze volgt het eerste jaar humaniora aan de Bron in Tielt. “Niet alleen fietsen op de weg sprak me aan, maar ik dook ook graag het veld in. Modderige parcours zijn echt mijn ding. Dit was mijn opa Ronny Coussens opgevallen, die me prompt een crossfiets cadeau deed. Het was in oktober 2019 dat het domein Ter Borcht werd klaargestoomd voor de Berencross. Het parcours werd opengesteld voor jonge crossers en dat was het moment waarop ik de crossuitdaging wilde aangaan. Ik ben van start gegaan bij LRC omdat deze vereniging vrij toegankelijk is. Ondertussen ben ik overgeschakeld naar de Vlaamse Wielerbond.”

“Ik ben lid van het Wielerteam Waregem. We trainen op woensdagnamiddag. Ik hou van lastige, vooral modderige parcours zoals tijdens het voorbije BK. In totaal heb ik reeds 11 wedstrijden gereden bij de Bond en twee bij LRC. Ik kijk nu al uit naar het nieuwe seizoen waar ik me zal bewijzen als tweedejaars aspirant.” (LB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks