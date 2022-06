Elise (11) is Kinderkrak van Heuvelland

Elise Denis (11) begon heel vroeg met het toestelturnen en zo sloot ze al op jonge leeftijd aan bij de Koninklijke Ieperse Turnkring. “De begeleiders vertelden me meteen dat ik gezien mijn lengte veel beter zou presteren in het tumbling.” En zo geschiedde. Elise heeft al heel wat selecties binnen voor Vlaamse en Belgische kampioenschappen.

Na vele jaren van onophoudelijk oefenen is Elise ondertussen zeer bedreven in de diverse tumblingreeksen als rondat, flikflaks, salto’s en schroeven. “Gemiddeld anderhalf uur per dag ben ik bezig met mijn sport. Ik ben nog steeds aangesloten bij KIT en ik word daar super goed begeleid. Superlenigheid is geen hoofdvereiste, maar ik moet wekelijks toch genoeg aandacht besteden aan mijn oefeningen om algemene verstijving en spierscheuren te voorkomen.” Snelheid, kracht en techniek zijn dan wel weer de basisvereisten om de delen aan elkaar te schakelen tot een sprongenreeks. Elise kijkt op naar de Limburgse Tachina Peeters. In 2021 werd ze Europees kampioene in Sotsji. “Dromen mag toch”, reageert ze tot slot met een brede glimlach. (MDN)

