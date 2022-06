Eline (15) is Kinderkrak in Diksmuide

Eline Dedeken (15) is de dochter van Patrick Dedeken en Myra Bracke, en de zus van Thomas Dedeken. Eline speelde mee in de Ketnet-musical, waarin ze zong, danste en acteerde. Ze stond tweemaal in het Sportpaleis en deed ook mee met de Sinterklaasshow en het Gala van de K’s.

Eline, die school loopt aan ‘t Saam campus Cardijn, danst als sinds ze vijf jaar oud was, volgde woordkunst bij Kadens, begon met zingen bij het Studio 100 zangkoor en volgde zang, dans en performance bij de Studio 100 Young Artist Academy. “Het is een belangrijk deel van mijn leven geworden. Ik zou van mijn hobby graag mijn levenswerk willen maken. Het leukste is op het podium staan. Het is een ware passie geworden, maar waar het vooral om draait is dat je het graag doet”, vertelt Eline.

“Ik zou het iedereen aanraden, omdat het een unieke ervaring is. Je krijgt er heel wat vriendschappen bij en leert doorzetten. Voor mij is het een kinderdroom die werkelijkheid wordt. Je kunt je dromen waarmaken, op voorwaarde dat je er hard voor werkt en in jezelf blijft geloven.” (ACK)

