Elias (28) jaagt droom na en start als onthaalouder: “Van jongs af al gewild”

Elias Mornie is deze week begonnen als onthaalouder bij zich thuis in de Kouterstraat in Pittem. Van jongs af wilde hij al met kinderen werken en die droom is nu uitgekomen.

Elias Mornie (28) en Kelly Lanckriet (31) wonen in de Kouterstraat 50 en hebben een zoontje, Julot, dat vijf weken geleden geboren werd. Kelly heeft nog twee zonen uit een vorige relatie: Rune (5) en Mauro (8). In de loop van dit jaar besloot Elias een carrièreswitch te maken, wat er in resulteerde dat hij op 4 september bij hen thuis als onthaalouder startte. Zelf is hij afkomstig uit Tielt, heeft hij kinderverzorging gestudeerd en daar ook nog een specialisatiejaar aan toegevoegd.

Kinderdroom

“Van jongs af heb ik altijd al met kleine kinderen willen werken en, in tegenstelling tot veel andere mensen, heb ik mijn droom nu waargemaakt”, steekt Elias van wal. “Daarom heb ik ook voor kinderverzorger gestudeerd. Sinds ik afstudeerde ben ook beroepsmatig jarenlang actief geweest in die sector. Ik ben eerst drie jaar op zelfstandige basis aan de slag gegaan in een kinderopvang en heb daarna een jaar als kinderverzorger voor peuters en kleuters vervangingen gedaan in vier scholen in de regio. Maar omdat dat te weinig werkzekerheid bood, heb ik het voorbije jaar als huishoudhulp gewerkt. Bij het terugblikken op mijn werkervaring kwam ik echter tot de constatering dat ik maar één ding echt graag doe: kleine kinderen opvangen en hen met veel liefde verzorgen. Na rijp beraad met Kelly heb ik vervolgens besloten om thuis aan de slag te gaan als onthaalouder. Ik heb het feit dat ik graag met kinderen werk overigens ook op sportief vlak gecombineerd, want ik ben de voorbije jaren actief geweest als jeugdtrainer bij KSV Pittem. Ik heb dit nu even on hold gezet om de opstart van de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar het betekent zeker geen afstel.”

Acht plaatsen

“Het spreekt voor zich dat je niet zomaar van de ene dag op de andere kan beslissen om onthaalouder te worden. We hebben allereerst bekeken welke aanpassingen aan onze woning er nodig waren, maar dat bleek gelukkig nog mee te vallen. We moesten enkele deurkrukken wat hoger plaatsen, extra rookmelders installeren en een aantal branddekens kopen. Aangezien we zelf al drie kinderen hebben, moesten we niet zo veel speelgoed meer kopen. We hebben enkel een paar kinderbedjes en eetstoelen moeten aanschaffen.”

“Voor de werking ben ik in zee gegaan met Ferm, dat ik al kende uit mijn eerdere job in de kinderopvang. Zij hebben ons de informatie gegeven over de nodige aanpassingen en zij zijn ook alles voor de opstart komen controleren. Ik heb bij hen nog 20 uur extra opleiding gevolgd. In totaal heb ik plaats voor acht kindjes, maar omdat we zelf nog twee kinderen hebben die binnen de leeftijdscategorie vallen, kindjes kunnen tot 3 jaar bij mij terecht mag ik slechts zes extra kinderen opvangen. Ik moet zeggen dat de plaatsen zeer snel ingevuld waren. Door het voetbal kennen we heel wat mensen en zo waren er al snel gegadigden. Binnen een week nadat ik het via Facebook had bekendgemaakt, waren de overige plaatsen ingevuld.”

Elias zal alleen in de opvang werken. “Kelly zal blijven werken bij Koeltechnieken Roose. Indien nodig zal ze af en toe een handje toesteken, bijvoorbeeld met de administratieve kant van de opvang. Zo kan ik mijn tijd optimaal benutten voor de kindjes.” (JG)

Contact opnemen met Elias kan via 0473 49 97 93 of eliasmornie@msn.com.