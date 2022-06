Elias (10) is Kinderkrak in Zonnebeke

Elias Demyttenaere (10) woont met vader Tijs, moeder Carmen Boone en zijn zussen Anna en Babette in Passendale.

Hij zit in het vijfde leerjaar van de vrije basisschool De Wijzer in Zonnebeke. Sportief is hij ook, want hij beoefent atletiek in Ieper, hanteert de tennisraket in Wervik en op muzikaal gebied volgt hij het tweede jaar gitaarles. Drukke agenda dus voor de jonge knaap. Ondanks alles heeft hij ook nog tijd voor het goede doel.

“Ik help graag mensen”, vertelt Elias, “want als je iemand helpt, voelt dat goed aan. Voor de actie Move for Life moet je 250 euro inzamelen om te schenken aan een zelf gekozen goed doel. Ik kwam op het idee om croutons te bakken voor in de soep. Die zijn niet alleen lekker, maar ook gezond. Het bakken gaat vlot en is niet zo moeilijk. Na het bakken doe ik de croutons in potjes. Dan zijn ze klaar om te verkopen. Ik plaats ook potjes in de wachtzaal van mijn mama die een kinepraktijk heeft. De verkoop verloopt uitstekend, want mijn geldpotje is goed gevuld en bevat wellicht meer dan 250 euro. Als de voorraad potjes begint te minderen, dan ga ik aan de slag voor een nieuw baksel, want croutons heb ik altijd. Je moet eigenlijk nooit stoppen, je kunt altijd verder doen.”

Move for Live zet al een vijftal jaar met enkele ondernemers en veel vrijwilligers evenementen op touw. Het geld dat wordt opgehaald, gaat voor 100 procent naar de goede doelen. (NVZ)

