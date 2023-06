Eli (12) is Kinderkrak in Mesen

Eli Vanspranghe (12) had tot voor kort lang haar. Tot hij een bericht zag passeren over de organisatie Think Pink. “Ik heb meteen een afspraak gemaakt bij de kapper. Ook al moest ik nog wat wachten, want om je haar te kunnen doneren moet het minstens 30 centimeter lang zijn.”

Sinds het ontstaan in 2008 helpt Geef om Haar, zo heet de actie van Think Pink, mensen met kanker bij de aankoop van een pruik. “Bij de kapper kwamen de zenuwen wel even opsteken omdat het wel een grote verandering is. Toen het eenmaal gebeurd was, was ik heel trots en blij dat ik anderen kon helpen hiermee.” Eli ging langs bij Kreatos in Ieper en zag met veel plezier zijn haar verdwijnen in een Geef om Haar-enveloppe.

Het lange haar van Eli verdween na drie jaar in de omslag van het goede doel. “De zweetband die ik droeg tijdens het sporten mag ik nu voorgoed opbergen.” Eli zit in het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool in Mesen en speelt voetbal bij de U12 van SK Nieuwkerke als verdediger. Het is niet de eerste keer dat hij stunt voor het goede doel. “Twee jaar geleden heb ik voor kerst geen geschenken gevraagd. Wel geld om te doneren aan SOS Kinderdorpen.” Eli is de zoon van Siebe Vanspranghe en Ellen Vanlooy en trekt volgend schooljaar naar de middelbare school. Hij koos voor het Sint-Jozefscollege in Wervik. (MDN)

