Elf laureaten voor Junior Journalistwedstrijd van het Davidsfonds in Kortrijk

Naar jaarlijkse gewoonte werden zaterdagnamiddag elf laureaten van de opstelwedstrijd in de bloemetjes gezet met een officiële prijsuitreiking in The Penta door het Davidsfonds Kortrijk.

In totaal schreven 97 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar (reeks 1) en van het eerste en tweede middelbaar (reeks 2) in het kader van de 34ste editie van de Junior Journalistwedstrijd een opstel rond de thema’s ‘trots’ en ‘lokale helden’. De 11 winnende werken werden voorgesteld waarop de jonge schrijvers een boekenpakket in ontvangst mochten nemen. Aansluitend was er een receptie.

Lokale helden

Davidsfonds Kortrijk kreeg voor de eerste reeks 41 opstellen binnen van vier scholen, hieruit koos de jury 3 finalisten: Linde Buyse (VBS Sint-Rita Harelbeke), Nanne Vanneste (VBS Sint-Theresia Rollegem) en Rosalie Delbecke (Sint-Amands Basisschool Zuid).

Voor reeks 2 kregen ze 56 opstellen binnen van de twee campussen van het Guldensporencollege Plein en Harelbeke. De laureaten zijn Suzan Schotte, Ilija Verstraete, Marit Meere, Seppe Vanhaverbeke, Hannah Keirsbilck, Astrid Velghe, Elise Verhoest en Jorinde Loosveldt. “Ze benaderden het thema ‘lokale helden’ elk op hun eigen manier. Er zijn een paar slimme helden in deze reeks die met hun acties het leven van mensen verbeteren, maar er zijn ook helden die er gewoon zijn, op hun imposante manier”, licht Jan Demarcke toe, bestuurslid van Davidsfonds Kortrijk. “Dergelijke wedstrijden zijn een belangrijke stimulans en bevestiging voor jonge schrijvers. Het vraagt wat inzet, maar kent ook een specifiek genot om een werk af te leveren en al zeker als die inspanning beloond wordt met een prijs.” Voor de provinciale ronde zijn Nanne Vanneste (reeks 1) en Astrid Velghe (reeks 2) geselecteerd voor de beste Junior Journalist van West-Vlaanderen.

Bloeddorstige sokken

Marit Meere (13) uit klas P-102 van Guldensporencollege Plein schreef een opstel getiteld ‘Breaking news! Wordt onze wereld overgenomen door bloeddorstige sokken?’. Heel wat leerkrachten zijn onlangs spoorloos verdwenen, ‘opgesokt’ door een stel bloeddorstige sokken van maat 38. Maar na uitvoerig onderzoek door experte Eloise Liemano blijkt dat ze geen kwade bedoelingen hebben. De leerkrachten komen via de maag van deze sokken namelijk terecht in Sokorianië waar ze worden heropgevoed in een speciale school tot ‘geliefde’ leerkrachten. Met enkele tips zoals ‘praat met intonatie’ en ‘geef niet te veel toetsen’ kon Marit met haar humoristisch, fantasierijk en vlot geschreven verhaal de jury overtuigen. “Het idee kwam eigenlijk vanzelf”, glimlacht Marit. “Er zijn veel leuke leerkrachten, maar ook een paar strenge. Gelukkig konden ze allemaal met het verhaal lachen.” Marit is heel tevreden met het prijzenpakket, ze leest namelijk gemiddeld 12 boeken per maand. “Misschien kan ik daarom goed schrijven. Dit was mijn eerste wedstrijd, maar nu ik de smaak te pakken heb zullen er waarschijnlijk nog volgen.”