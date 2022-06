Elena (12) is Kinderkrak in Kortemark

Elke zondag is ze trouw op post bij Toren 75, waar ze één van de oudste gezelschapsspellen ter wereld beoefent. “Ik schaak al sinds ik in het vierde leerjaar zit”, zegt Elena Taelman uit de Firmin Deprezstraat. Ze woont er samen met mama Joke, papa Frederik en broer Jonas.

“Door te schaken combineer ik een denksport met een beweegsport, want ik speel ook nog badminton. Ik beoefen beide sporten één keer per week. Ik oefen thuis vaak met mijn papa, maar ook wekelijks in de Kortemarkse schaakclub Toren 75. Papa is daar sinds kort ook voorzitter. Hij nam mij eens mee naar de club en eerst vond ik het niet zo leuk. Nadat ik de spelregels meer en meer beheerste, begon ik het spel heel plezierig te vinden. We zijn met een 25-tal schakers in de club en we spelen elk schaakseizoen twee keer tegen elkaar, zogezegd een uit- en een thuiswedstrijd, zoals in het voetbal. We spelen ook in twee verschillende klassen in de club. Op het einde van het seizoen mogen de twee beste uit tweede klasse naar eerste klasse en moeten de twee laatste uit de eerste klasse zakken naar tweede klasse. Met de coronapandemie zijn we meestal blijven verder spelen, maar dan met een mondmasker. Schaken leert je logisch nadenken en scherpt je inzicht aan. Het is altijd leuk als je iemand aan het einde van het spel schaakmat kan zetten.” (JDK)

