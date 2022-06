Elena (11) is Kinderkrak in Wervik

Elena Devroedt (11) zit in het vijfde leerjaar van de Sint-Jansschool in Menen. Ze won met haar verhaal de wedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds.

“Voor school kreeg iedereen de opdracht om een verhaal te schrijven over de toekomst. Mijn verhaal gaat over een meisje die naar de middelbare school gaat op planeet Mars. Het Marsiuscollege is een grote school met veel leerlingen. Een meisje beleeft met haar bestie (haar beste vriendin) dolle avonturen op school, maar naast alle pret, wordt er ook een jongetje gepest. Beide meisjes helpen het jongetje en zo worden ze vrienden. Op het einde van het verhaal blijkt dat de beste vriendin van het meisje een robot is. Het klinkt nogal ingewikkeld, maar ik heb mijn creatieve brein eens volledig laten gaan. Het is mijn eerste zelfgeschreven verhaal. Ik lees graag boeken, maar deze schrijfopdracht zet me niet meteen aan om verder verhalen te schrijven. Hoewel ik Junior Journalist van Menen ben, zie ik mezelf later niet als journaliste werken. Ik wil graag leerkracht lager onderwijs worden. Ik help graag kinderen en ik denk dat ik een goeie juf zou zijn.” Elena heeft naast school heel wat andere hobby’s. Zo doet ze aan paardrijden, judo en speelt ze dwarsfluit in de muziekschool. (BV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks