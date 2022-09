Eerste Kidzfestival voor kwetsbare kinderen en kinderen met beperking uitverkocht

Het idee ontstond “per ongeluk”, maar blijkt nu een schot in de roos: het eerste Kidzfestival van Ieper is uitverkocht en pakte zondag uit met popsterren als Camille, K3 en Baba Yega in de ‘feesthut’, een van de tenten op de weide van Highlight Festival. De driehonderd vips waren kwetsbare kinderen en kinderen met een beperking. Alle opbrengsten gaan naar organisaties, die jongeren ondersteunen in de streek.

De Ieperse afdeling van de internationale serviceclub Kiwanis zocht een manier om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren, die opgroeien in moeilijke omstandigheden.

“Eerst dachten we aan een avondfeest in de vipruimte van het Highlight Festival bij Ieper. Daarna groeide het idee van een eigen festival. Omdat wij het kind steeds centraal stellen, is het uiteindelijk een Kidzfestival geworden op een deel van de festivalweide van Highlight”, zegt Bavo Goos, woordvoerder van het Kidzfestival.

“Het idee ontstond dus gaandeweg en ‘per ongeluk’, en is sindsdien wat uit te hand gelopen. K3 konden we als eerste vastleggen, gevolgd door de toen nog vrij onbekende Camille Dhont, en dj F.R.A.N.K.”

Ook lokaal talent kreeg een kans. Zoals de zestienjarige Ieperlinge Stella, die dit jaar de beste bleek tijdens de Qmusic-wedstrijd ‘De Strafste Stem Onder De Douche’.

“En last but not least: de Ieperse danser en choreograaf Sinerjey Meyfroodt”, aldus Bavo. “De dansgroep Baba Yega is zijn geesteskind. De topact raakte in 2016 bekend na het winnen van het VTM-talentenprogramma Belgium’s Got Talent en maakt sinds 2018 deel uit van de Studio 100-familie. Met zijn dansstudio mikt Sinerjey ook op kinderen, die het moeilijk hebben. Dankzij zijn warm hart konden we Baba Yega nog toevoegen aan onze affiche, samen met een beatboxer, breakdancer en animatie met graffiti. Na hun optreden volgde een bijzondere meet-and-greet, waarbij de kinderen zich samen met de dansers aan enkele danspasjes waagden. Het was onwezenlijk allemaal.”

Met die klinkende namen raakte het festival al enkele dagen vooraf uitverkocht. “We hadden zondag tussen 11.30 en 19 uur in totaal 2.300 kinderen van 4 tot 14 jaar en hun ouders. Onder hen 300 kwetsbare kinderen en kinderen met een beperking, die als vips gratis mochten komen dankzij de steun van meer dan tachtig bedrijven uit de regio. Ze konden er ook kosteloos genieten van een cateringpakket. Zo kregen ze een zorgeloze festivaldag, net als alle andere kinderen.”

Meer nog, de opbrengst van het festival vloeit naar de organisaties en projecten, die jongeren zoals de vips ondersteunen. Het gaat onder meer om Vereniging Ons Tehuis uit Ieper, De Walhoeve uit Vleteren, De Loods uit Heuvelland, De Lovie uit Poperinge en Love in Action uit Wervik.

Het festival vond plaats na het Highlight Festival op een stukje van de festivalweide langs de Zuiderring bij Ieper. “We kregen drie tenten ter beschikking voor de optredens, genodigden van bedrijven, food-, ijs-, en snoepstanden, en animatie, waaronder kinderdisco, videogames, springkastelen, grime en enkele leuke verrassingen. Of er een tweede editie komt? We zijn zeer enthousiast, en intussen ook moe. Er zijn nog geen concrete plannen, maar we denken al luidop na over wie we volgend jaar zouden vragen.” (TP)