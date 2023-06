Eerste inclusief speelplein op de Leege Kouter

Zonnebeke zet in op toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren. Zo komt er op de Leege Kouter een inclusief speelplein waar alle jongeren welkom zijn.

“Als gemeente tekenden we in op een oproep gelanceerd door Vlaanderen voor veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren”, stelt schepen van Jeugd Koen Meersseman (#team8980).

Unieke locatie

“Op de Leege Kouter in Zonnebeke ligt al enkele jaren een speelplein zonder echte invulling. In het speelpleinenplan dat de jeugddienst opmaakte werd dit terrein ingekleurd als een nog te realiseren project. Het speelterrein ligt op een unieke locatie, dichtbij het kasteelpark en in een rustige omgeving. Bij de nieuwbouw van de gemeenteschool zal een doorsteek het speelplein en het kasteelpark langs de school over de Guido Gezellelaan op een veilige en rustige manier met elkaar verbinden.”

Het gemeentebestuur diende een project in met de nodige aandacht voor het inclusieve karakter van het speelplein.

“Het moet een speelplein worden waar iedereen welkom is. Hier komt heel wat bij kijken. Zo moet het voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor jongeren en kinderen met een beperking. Dat zullen we samen met verschillende diensten verder uitwerken. Ook de keuze voor de speeltoestellen is belangrijk. We kozen voor kwalitatieve en toegankelijke speeltoestellen: een mindervalidenschommel, een airmountain (luchtkussen), een interactieve en digitale geluidsboog en diverse rust- , speel- en groenelementen”, aldus schepen Koen Meersseman.

In het najaar zal het ontwerp samen met de potentiële gebruikers en de verschillende diensten gefinaliseerd worden. Het totale kostenplaatje zou ongeveer 100.000 euro bedragen. “Van het kabinet van Vlaams minister Benjamin Dalle is een investeringssubsidie van 60.000 euro toegezegd. We zijn zeer tevreden dat de minister oog had voor een kleinere gemeente die hierop wenst in te zetten”, aldus schepen Koen Meersseman.

Wijk Walleghemsgoed

Deze zomer komt er nog een nieuw speelplein in de jonge wijk Walleghemsgoed in Zonnebeke. “Meerdere leveranciers voor speeltuigen werden aangeschreven en samen met de kinderen en aanwezige ouders uit de buurt werden deze besproken. We kijken ernaar uit om het speelplein te kunnen openen in de tweede helft van augustus”, besluit de schepen hoopvol. (NVZ)