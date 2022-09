Eerste (coronavrije) speelpleinwerking van jeugdconsulente Kimberly was een succes in Lendelede

De Speelpleinwerking Jakkedoe was een succes. “We hadden per dag gemiddeld 150 kinderen die in juli en augustus naar het speelplein aan de sporthal Steuren Ambacht kwamen”, zegt Kimberly Tanghe, verantwoordelijke van de Jeugddienst. “Een vijftigtal monitoren en mooi weer bezorgden de kinderen een onvergetelijke vakantie!”

Voor jeugdconsulente Kimberly Tanghe was het haar allereerste Speepleinwerking Jakkedoe waar ze zelf hoofdverantwoordelijke was. “Maar ik was al acht jaar monitor op de speelpleinwerking met Hilde Verhamme als jeugdverantwoordelijke. Nu stond ik voor het eerst zelf in haar plaats, maar het viel bijzonder goed mee.”

Kimberly was na haar studies jeugdconsulente in Staden, maar toen er een vacature was in Lendelede stelde ze zich kandidaat (ze woont in Lendelede), nam deel aan de examens en werd uiteindelijk de opvolger van Hilde.

Weer een meevaller

“Ik heb met de monitoren en met de raad van Hilde alles heel goed voorbereid. Het was ook weer de eerste speelpleinwerking waar we helemaal geen rekening meer moesten houden met coronamaatregelen.”

“Gemiddeld hadden we ongeveer een 150-tal kinderen per dag waarvoor we dagelijks met een 20- à 25-tal monitoren allerlei activiteiten en uitstappen organiseerden. Ook dankzij het heel mooie weer kon bijna alles buiten plaats grijpen.”

Vorige week dinsdag 23 augustus was een absolute topdag qua aantal kinderen.

“Er waren 215 kinderen ingeschreven. Dan is het uiteraard alle hens aan dek bij de monitoren, met wie we iedere donderdagavond samenkwamen om alles voor de week erop te bespreken. Woensdag sloten we de speelpleinwerking af met de traditionele frietjes over de middag. En nu neem ik even vakantie om er nadien weer in te vliegen voor onze Lendeleedse jeugd.” (IB)