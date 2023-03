Eernegem heeft eerste cohousingproject voor kwetsbare jongeren

In Eernegem, deelgemeente van Ichtegem, start binnenkort het eerste cohousingproject op in West-Vlaanderen op burgerinitiatief. De 37-jarige Charlotte Tanghe stelde daarvoor een huis ter beschikking en kreeg daarbij ondersteuning van drie partners uit de bijzondere jeugdzorg. “In dit huis zullen drie jongeren tussen 18 en 25 jaar samenwonen”, klinkt het.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de woning in de Westkerkestraat in Eernegem en maandag werden de buurtbewoners uitgenodigd om kennis te maken met het project waar straks drie jongeren zullen verblijven. Het idee kwam van Charlotte Tanghe (37). Zelf is ze al jaren pleegouder en toen ze de gelegenheid kreeg om een huis aan te kopen met het idee om die open te stellen voor jongeren uit kwetsbare situaties, trok ze naar Arcade vzw – actief in Gistel en Oostende -, De Brem/De Bolle uit Oostende, en Pleegzorg West-Vlaanderen. “Lang moesten we hier niet over nadenken”, zegt Nadia Tombeur, coördinator van het project.

Verantwoordelijkheid schrikt af

Het project bestaat dus uit cohousing en richt zich specifiek op kwetsbare jongeren die reeds een hulpverleningstraject kennen binnen de bijzondere jeugdzorg. “De jongeren die aangeven de stap te willen zetten naar het zelfstandig wonen, komen in aanmerking’, vervolgt Tombeur. “Vaak boezemt het de jongeren angst in om alleen te gaan wonen. Er komen immers heel wat verantwoordelijkheden op hen af. Niet alleen de praktische, administratieve en financiële zelfstandigheid vormt een uitdaging, ook het alleen zijn is vaak zwaar om dragen voor die jongeren.”

Uniek in de provincie

Er zijn uiteraard al enkele cohousingprojecten in de provincie, maar dat een burger het initiatief neemt om zo’n project op te starten is uniek in West-Vlaanderen. “Ik ben zelf pleegouder en ik merk dat de stap naar zelfstandig wonen een hoge drempel is”, zegt Charlotte. “Vanuit dat idee ging ik op zoek naar een pand en klopte ik aan bij de drie betrokken instellingen. We hebben de woning zo aangepast zodat er aan cohousing gedaan kan worden.”

Huur betalen

De woning beschikt over een gemeenschappelijke leefruimte en keuken en er zijn drie aparte kamers, elk met hun badkamer. “Het is de bedoeling dat de drie jongeren die geselecteerd worden hier gaan samen wonen”, legt Tine Maes, algemeen directeur bij Arcade, uit. “Elke jongere zal zo een traject doorlopen van telkens zes maanden, die twee keer verlengt kan worden voor dezelfde periode. In principe verblijft elke jongere hier maximum anderhalf jaar. Het moeten jongeren zijn die een zinvolle dagbesteding hebben. Ze moeten dus werken of nog naar school gaan in combinatie met een leefloon. Logisch, want de jongeren moeten uiteraard huur betalen. Een deel van de huur wordt voor hen gespaard zodat ze iets hebben als ze hier na anderhalf jaar vertrekken. Een woonondersteuner zal mee zorgen voor de sfeer in huis, de contacten met de buren en zal de jongeren wegwijs maken in de buurt.”

“Wij zijn uiteraard zeer blij dat Eernegem pionier is in de provincie voor dit project”, zegt burgemeester Lieven Cobaert (Liberaal 2018). “Het is een sociaal project waarbij jongeren verantwoordelijkheid krijgen en waarbij ze leren op eigen benen staan. Hopelijk kunnen uit dit project mooie mensen groeien met een mooie toekomst.”