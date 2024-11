De Meulebeekse Chirofamilie heeft het nieuwe werkjaar ingezet met 150 leden. Die worden wekelijks begeleid door 11 leiders en 18 leidsters. “Dit jaar is ons jaarthema ‘Avontuur en plezier’, iets dat we met zijn allen steeds nastreven en volop beleven”, aldus hoofdleidster Lisa Meire. “Onze kampperiode vindt in 2025 plaats in Opoeteren. De meisjes zijn er van 11 tot 21 juli en de jongens volgen van 21 tot 31 juli.” (LB/foto Luc)