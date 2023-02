Een op de vijf Vlaamse jongeren wordt gepest. Dat blijkt vrijdag, bij de start van de Week tegen Pesten (10-18 februari), uit de nieuwe editie van het HBSC-onderzoek ‘Jongeren en Gezondheid’ van de UGent.

Sinds de vorige bevraging in 2018 is dit cijfer enkel gestegen. Een structurele aanpak dringt zich dan ook op, zo meent Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “De strijd tegen pesten is geen sprint maar een marathon.”

Vaak cyberpesten

Ongeveer een op de vijf (19,7 procent) van de Vlaamse elf- tot achttienjarigen gaf aan in de voorbije maanden het slachtoffer te zijn geworden van pesten. Bijna een op de acht (12,3 procent) van de bevraagde jongeren zei te maken te hebben gehad met cyberpesten. In 2018 was dit nog respectievelijk een op de zes (pesten) en een op de veertien (cyberpesten).

Vooral bij elf- en twaalfjarigen zijn de cijfers verontrustend hoog. In deze leeftijdscategorie geeft bijna een op de drie kinderen (29 procent) aan gepest te worden.

Daarnaast toont het onderzoek ook een duidelijke opmars van cyberpesten, vooral in het secundair onderwijs. Zo gaf 12,2 procent van de jongeren toe de afgelopen maanden zelf iemand te hebben gepest via elektronische media. Het gaat dan iets vaker om jongens (15,7 procent) dan om meisjes (8,6 procent) die dit doen.

Hele jaar door aanpakken

Volgens Dalle benadrukken deze cijfers nog eens het belang van een structurele aanpak. “Wat er in de Week tegen Pesten gebeurt is goed, maar we focussen meer en meer een heel jaar door op de strijd tegen pesten”, klinkt het. Zo neemt de Vlaamse regering verschillende initiatieven om bijvoorbeeld jeugdorganisaties te ondersteunen in hun strijd tegen pesten.