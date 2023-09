Met een spetterende slotshow werd vorige vrijdag de speelpleinwerking afgesloten en dit in aanwezigheid van ouders, opa’s en oma’s. Het orgelpunt was een gezamenlijk bezoek aan Plopsaland en daarmee zit de zomerse speelpleinwerking er op.

“Met 35 monitoren hebben we de Oostrozebeekse kinderen een onvergetelijke vakantie gezorgd met elke dag leuke spelletjes, kleine uitstapjes, een zwempartij en ravotten op het pas compleet vernieuwde speelplein. Ik kan alleen maar spreken over een groot succes met dank aan de toffe bende monitoren die zich voor honderd procent hebben inzet”, opende hoofdmonitor Nienke Tack (20).

“Ik moet eerlijk bekennen dat we het getroffen hebben met deze speelpleinwerking. In tegenstelling tot heel wat omringende gemeenten waar ze er niet in slaagden voldoende monitoren bijeen te krijgen, kon ik beschikken over 35 enthousiaste medewerkers. Per week kon ik 12 monitoren inzetten voor een dagelijkse opkomst van een 40-tal kinderen”, zegt Nienke.

“Wanneer ik vergelijk met vorige jaren was de opkomst iets minder maar wellicht had dit te maken met de hoeveelheid aan kleine kampjes en de kampen van de jeugdbewegingen die ook heel wat kinderen aantrokken. Met andere woorden: het aanbod bleek groter te zijn dan andere jaren.”

Gezonde buitenlucht

“Of het weer een beetje meezat voor de buitenactiviteiten? Dat viel best mee zodat alle geplande buitenactiviteiten konden plaatsvinden. Binnenzitten is voor de kinderen helemaal niet plezant. Alleen bij regenweer konden we beschikken over een heel ruime accommodatie zoals het sportcentrum en het Ontmoetingscentrum maar gelukkig kon het spelaanbod dat was afgestemd op buitenactiviteiten best allemaal plaatsvinden. De kinderen hebben echt kunnen genieten van een gezonde portie buitenlucht zodat ze klaar zijn voor de start van een nieuw schooljaar.”

“Vrijdag 25 augustus was onze laatste dag van de speelpleinwerking. We hebben er met de kinderen een tof feest van gemaakt. De ouders en opa’s en oma’s waren uitgenodigd om hun kinderen en kleinkinderen aan het werk te zien en ze hebben zich kostelijk geamuseerd. De ouders waren heel dankbaar voor de inzet van de monitoren en dat schouderklopje deed ook echt deugd. De absolute afsluiter van de speelpleinwerking was het gezamenlijk bezoek aan Plopsaland en dat was echt een meevaller”, besluit hoofdmonitor Nienke Tack. (CLY)