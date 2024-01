Sinds kort werkt de gemeente Hooglede samen met vzw Feestvarken. Deze vzw heeft als motto ‘Een fijne verjaardag voor elk kind’, maar dat is niet in ieder gezin een evidentie.

Net daarom werkt vzw Feestvarken al tien jaar samen met de gemeentelijke sociale diensten en andere partners overal in Vlaanderen. “De jarige kinderen ontvangen een leuk verjaardagspakket met enkele feestartikelen, een leuk en actueel verjaardagscadeau en een traktaat voor op school of thuis. Het Feestvarken-kaartje dat ontwikkeld werd in het Huis van het Kind heeft als bedoeling zoveel mogelijk partners warm te maken voor het project: de sociale dienst, de brugfiguren, de scholen en vele andere organisaties. Deze kaartjes kunnen uitgedeeld worden aan gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Met het kaartje komt het gezin in Huis van het Kind langs om er zich te registreren. Zo’n registratie is nodig om de leeftijd en interesses van het kind te kennen, zodat vzw Feestvarken een gericht feestpakket kan samenstellen. Ouders kunnen uiterlijk één maand voor de verjaardagsmaand van het kind langskomen. We hopen zo zoveel mogelijk kinderen een fantastische verjaardag te bezorgen”, aldus schepen Dimitri Carpentier. (foto EVG)