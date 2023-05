Een avontuurlijk speelparadijs voor Chiro Joeki

Het speelterrein van Chiro Joeki in de Cardijnstraat werd zondagnamiddag feestelijk geopend. Een beetje motregen kon de pret niet bederven. Het speelterrein werd omgetoverd tot een dynamisch en avontuurlijk speelparadijs voor de jeugdbeweging en de buurt. Een stukje speelnatuur met onder meer een insectenhotel en een aangepaste begroeiing voor het perceel. De speelheuvel in het midden van het terrein is de blikvanger. (MVD/foto MVD)