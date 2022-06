Eden (10) is Kinderkrak in Wervik

Eden Vanhee (10) zit in het vijfde leerjaar in de Graankorrel Kruiseke. Hij is een talent in zowel lopen als fietsen.

Hij loopt ondertussen al vijf jaar lang in atletiekclub Flac Athleoo in Wervik. “Dit jaar werd ik tweede op het provinciaal kampioenschap lopen op de piste en eerste bij het veldlopen. Ik werd ook Vlaams kampioen en ik behaalde een derde plaats op het Belgisch kampioenschap. Ik won ook de gele trui in het lopen bij Flac Wervik.” In het wielrennen begon Eden bij Wielerteam Ieper, maar ondertussen fietst hij al twee jaar bij wielerteam Gaverzicht – Be Okay. “Ik blijf doordoen met beide sporten zolang het combineerbaar blijft. Ik probeer geen loop- en fietswedstrijd in hetzelfde weekend te doen, zodat mijn benen fris zijn voor een wedstrijd. In het wielrennen gaat het goed en ben ik tevreden over mijn prestaties. Ik won onlangs het eindklassement van de Grand Prix Criquielion, een achtdaagse rittenkoers in Wallonië. Er is veel concurrentie in de wielersport, maar mijn trainers en ouders geloven in mij en dat vertrouwen loont zich. Het is nog vroeg om te dromen, maar ik wil er later graag mijn beroep van maken. Mijn ouders hebben een dartshop en zo ben ik ook in die sportwereld beland. Ik weet altijd wel wat te doen.” (lacht) (BV)

