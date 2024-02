‘Dromen van Oostende’ is een groot succes: jury ontving 826 dromen

Stad Oostende organiseerde in het najaar van 2023 de wedstrijd ‘Dromen van Oostende’ voor alle kinderen uit het lager onderwijs. Stadsfiguurtje James riep alle jonge dromers op om hun grootste droom in te zenden. De wedstrijd bleek een groot succes: de jury ontving maar liefst 826 dromen! Op 21 februari kiest de Kindergemeenteraad welke droom in vervulling gaat.

De jury ontving een duizelingwekkend aantal inzendingen: kinderen stuurden maar liefst 826 dromen op! Die waren opvallend uiteenlopend. Onder de jonge Oostendenaars zitten heel wat dierenliefhebbers, sportievelingen en kunstenaars in wording. Ook aan fans van BCO, KVO, Camille en Metejoor is er geen gebrek. Bovendien hadden enkele kinderen grootse plannen voor Oostende, van nieuwe voetbalgoals op school tot pretparken en knotsgekke themafeestjes. Alle inzendingen werden zorgvuldig nagelezen en gecontroleerd op de drie gouden regels:

We moeten de droom kunnen waarmaken in Oostende.

De droom moet goed leesbaar en verstaanbaar zijn.

De contactgegevens van de ouder of voogd moeten erbij staan.

Kindergemeenteraad kiest de mooiste droom

Zo bleven er nog 561 dromen over. Vervolgens beoordeelde de jury alle dromen op originaliteit en realiseerbaarheid om ze tot een top 10 te herleiden voor de Kindergemeenteraad. In de Kindergemeenteraad zetelen kinderen uit het vijfde leerjaar van verschillende Oostendse basisscholen. Een ideale mix dus om de top 10 te beoordelen. Tijdens de zitting van 21 februari kiezen ze één grote droom uit die dit voorjaar in vervulling zal gaan.