Drie schoonzussen bevallen in dezelfde maand: “Elke zomermaand een babyborrel”

Er is plots wel heel veel leven in de brouwerij bij de familie Soenen. Drie schoonzussen bevielen allemaal in de maand april van hun kleine spruit. Julie Soenen, Jill Vanderstichele en Charlotte Dochy zien echter alleen maar voordelen bij hun toevallig samenvallende gezinsuitbreiding. “We konden veel tips met elkaar uitwisselen”, vertellen ze.

April wordt dé verjaardagsmaand bij de familie Soenen. Grootvader Erwin Soenen en oma Ann Himpens zien plots hun nageslacht uitbreiden met maar liefst drie stuks. Aimé Soenen was de eerste die het levenslicht zag op 5 april, het zoontje van Charlotte Dochy (33) en Nicolas Soenen uit Langemark. Vervolgens kwam Arthur Vercruysse ter wereld op 22 april. Hij is na Laurence (21 maanden) het tweede kindje van Julie Soenen (28) en Matthias Vercruysse uit Poelkapelle. Slechts vier dagen later, op 26 april, werd Cilou Soenen geboren, het dochtertje van Guillaume Soenen en Jill Vanderstichele (33) uit Sint-Jan.

Elkaar advies geven

Dat ze hun baby’s zo kort na elkaar op de wereld mochten verwelkomen, heeft volgens de drie schoonzussen alleen maar voordelen. “Vooral voor mij want het is mijn eerste kindje en dan was het wel tof om tijdens de zwangerschap advies te krijgen van mijn twee schoonzussen, die elk al een kindje hadden en dus al wat ervaring hebben”, vertelt Charlotte. “We konden veel tips met elkaar uitwisselen. Nu nog kan ik met veel vragen bij Jill en Julie terecht.”

“Het was even spannend, we wilden niet dezelfde namen kiezen”

“We hebben zelfs een groepje op Messenger waar we dag en nacht berichten kunnen sturen naar elkaar. Soms komt er daar wel een berichtje in om drie uur ’s nachts”, lacht Julie. “Het was wel spannend welk geslacht het ging zijn. Het konden ook drie zoontjes zijn, maar er is toch ook een dochtertje gekomen”, pikt Jill in. “Het was ook even spannend wat betreft te namen. We wilden natuurlijk niet dezelfde namen kiezen”, vervolgt Charlotte. “Ik zat er wel een beetje mee in omdat Charlotte en Nicolas als eerste uitgerekend waren en omdat het een jongen was”, vertelt Julie. “Dikwijls voelde ik Charlotte aan de tand over de naam die zij in gedachten hadden. Ik vroeg wat de eerste letter was en ze zei: A, B of C. Maar onze naam, Arthur, begon ook met een A en we hadden geen reservenaam. De opluchting was er wel toen bleek dat ze voor Aimé hadden gekozen.”

Soenen-clan

De drie pagadders zullen later veel met elkaar kunnen spelen als leeftijdsgenootjes. “Dat wordt mooi om te zien. Het leuke is ook dat ze allemaal naar dezelfde crèche zullen gaan, hier in Boeleke in Poelkapelle. Voor een bepaalde periode zullen ze daar zelfs met vijf samenzitten, dus dat wordt daar een hele Soenen-clan”, vervolgt Charlotte. “Leuk is ook dat er elke zomermaand een babyborrel zal zijn, in juli, augustus en september. Aangezien we alle drie korte nachten hebben, zullen we er dan ook alle drie even moe uitzien. Zo zijn we ook een beetje solidair met elkaar”, knipoogt Julie.