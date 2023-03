Drie Poperingse initiatieven nemen deel aan JEZ!-actie

JEZ! is een goede doelen-actie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Uit Poperinge werden drie acties genomineerd: ‘N Zolder van Jeugdhuis Den Couter, onderwijsproject Nesten en Orteki Kikteki van ‘t SchildPad.

Het nieuwe jongerencollectief JEZ! staat voor Jong en Zot, net als voor Jong en Zelfzeker, Jong en Zorgzaam, Jong en Zoveel meer dus. Als opvolger van Rode Neuzen Dag organiseert JEZ! ook een fundraising. 200 organisaties die zich inzetten voor jongeren, vragen je steun via verschillende acties. Van 27 tot 31 maart reist JEZ! met Qmusic, VTM en HLN door Vlaanderen, met live radio en concerten.

“27,8% van de Poperingenaars is jonger dan 24 jaar en 19,2% is minderjarig. Onze kinderen en jongeren zijn de toekomst. Maar liefst drie projecten uit Poperinge werden door JEZ! geselecteerd. Je kan hen steunen via www.jezofficial.be, door te doneren of door zelf een inzamelactie op poten te zetten”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V).

‘N Zolder

Jeugdhuis Den Couter is al meer dan 25 jaar de uitvalsbasis voor jongeren uit het Poperingse tijdens het weekend. Jaarlijks organiseren ze ook evenementen die door een breed publiek bezocht worden. Voor veel jongeren is het een veilige plek om de eerste stappen in het uitgaansleven te zetten. Daarnaast is het jeugdhuis voor veel jongeren een plek waar ze leerden deejayen of podiumervaring op deden.

“Met ‘N Zolder wil het jeugdhuis een bredere maatschappelijke rol opnemen, in samenwerking met OverKop Poperinge, de jeugddienst en andere lokale organisaties. ‘N Zolder staat voor gratis en laagdrempelige activiteiten op maat van jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd. Zo leert een jonger publiek het jeugdhuis kennen en wordt het ook voor hen een open huis. Met de steun van het JEZ!-fonds kan het project investeren in professioneel materiaal en lesgevers”, aldus nog schepen Desmyter.

Nesten

Het nestproject wordt netoverschrijdend door verschillende Poperingse scholen gedragen, met financiële steun van de stad. Kinderen, leerkrachten en begeleiders krijgen sociaal-emotionele zorg op maat via een preventieve en kindgerichte methode. Door speelse beweegoefeningen, gesprekstechnieken en rustbrengers werken ze aan een verbindend en positief leef- en groepsklimaat.

Via JEZ! organiseren de scholen verschillende inzamelacties. Je kan ook een Nestkistje met een adembal, ademdoek en massagepluim bestellen om het project te steunen. Bestellen kan via actie.jezofficial.be/nl-NL/project/nestkistje. Scholen kunnen ook Nestkistjes kopen in de Poperingse bibliotheek, leerkrachten kunnen een Nestbox bestellen bij het Huis van het Kind.

Orteki Kikteki

‘t SchildPad is een psychotherapiepraktijk en vzw die zich inzet voor het emotioneel en mentaal welzijn van jongeren in Poperinge. Ze werkten eerder al samen met de Kunstacademie voor de tentoonstelling ‘Kikteki achter nuzze maskers’ en de theatervoorstelling ‘Orteki, Kikteki, Zeggeteki’. Op een creatieve manier maakten ze emoties en taboes bespreekbaar. Jongeren werden begeleid om uit hun comfortzone te stappen en te groeien in kwetsbaarheid en veerkracht. Met een tiental klasvoorstellingen bereikten ze meer dan 1.200 jongeren. De vzw wil met het ingezamelde geld een vervolgtraject met jongeren opzetten. (Andres Hollebeke)