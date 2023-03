Drie ‘Jeugdwerkers van het Jaar’ gehuldigd: Gouden Kobbejager voor de Chiromeisjes én de KAJ

Tijdens een receptie voor de vrijwilligers die zich engageren voor het jeugdwerk en de kinderopvang, werd de ‘Jeugdwerker van het jaar’ gekozen en de ‘Gouden Kobbejager’ uitgereikt.

Traditiegetrouw organiseert de dienst Jeugd en kinderopvang een receptie voor alle vrijwilligers die actief zijn op het jeugdig front en bij de kinderopvang. Dan maakt men ook de ‘Jeugdwerker van het Jaar’ bekend. Alle erkende jeugdverenigingen uit de gemeente kregen de kans om iemand te nomineren. Hiermee kunnen ze een persoon in de bloemetjes zetten voor de inzet in het verenigingsleven. Er waren dit jaar drie genomineerden en alle drie mogen ze zich een jaar ambassadeurs van het jeugdwerk in Zwevegem noemen. Het zijn Elise Vandemeulebroucke (Chiromeisjes Zwevegem), Niall Flaherty (Jeugdhuis De Harp) en Jana Buysschaert (Scouts en Gidsen Zwevegem).

Gouden Kobbejager

Al even traditiegetrouw reikt de werkgroep Jeugdinfra een aantal prijzen uit aan de Zwevegemse jeugdverenigingen die zich met zorg over hun lokaal ontfermen. Pol Tack, voorzitter van de werkgroep: “Jaarlijks zijn er twee bezoeken aan de lokalen om de quotering te geven op de verschillende delen van het heem. Een controleronde is aangekondigd en de tweede gebeurt onaangekondigd. Daarnaast maken we bij de start van het werkjaar nog een mini-ronde in de hemen om de gebruikers en eventuele nieuwe leiding, de gebruikersovereenkomst en hun plichten als huurder uit te leggen.”

Jaarlijks ontvangt de werkgroep 750 euro van de gemeente die ze dan kunnen verdelen onder de prijswinnaars, dit via een puntensysteem. Volgens Pol Tack maken zowat alle jeugdverenigingen een mooie vooruitgang en vielen er nu zes van de dertien jeugdverenigingen in de prijzen.

Op een gedeelde eerste plaats eindigden de Chiromeisjes Zwevegem en KAJ Zwevegem. Ze kregen elk een geldprijs van 175 euro die ze kunnen besteden aan de verfraaiing van hun lokaal. Verder vielen nog Chiro Sint-Denijs, KSA Zwevegem, Chiro Otegem en Chiro Moen in de prijzen. Zij kregen elk een geldprijs van 100 euro.

Schepen Degezelle (CD&V) dankte alle leiders en leidsters omdat zij elk weekend zo’n 1.500 leden de tijd van hun leven bezorgen. Verder waren er ook dankwoorden voor de mensen van Jeugdinfra en de monitoren van de vakantiewerking, waar 3.500 kinderen aan deelnemen.

Ze zei ook nog uit te kijken naar de opening van het nieuwe skatepark in het najaar en naar de start van de bouwwerken van de nieuwe onderwijs- en vrijetijdcampus op de Kappaert. De start is eveneens voorzien dit najaar. (GJZ)