Drie groepen uit Zulte aan start van Budapest Rally:“Opvallen is hoofddoel”

Drie groepen prille twintigers uit Zulte zullen deelnemen aan de zesde editie van de Budapest Rally en dit in wagens waarvan de felle kleuren een carrosserie verbergen die bijna zo oud is als de chauffeur die ermee zal rijden. In de zelfverklaarde ‘kleurrijkste rally van Europa’ is niet snelheid maar opvallen het hoofddoel. “Hoe gewaagder, hoe meer punten.”

De eindbestemming van de rally mag dan wel Budapest zijn, de Budapest Rally is een van oorsprong Belgische organisatie en voor de zesde editie ziet de organisatie het groter dan ooit. Vorig jaar reden er 300 auto’s maar dit jaar mikken ze op heel wat meer. De rally is opgedeeld in zeven etappes van ongeveer 450 kilometer en er zijn startplaatsen in Brussel, Amsterdam en Lyon voor de deelnemers uit de respectievelijke landen. De deelnemers doorkruisen negen landen en moeten onderweg allerlei gewaagde opdrachten volbrengen om punten te scoren.

“Dat gaat van bij iemand thuis in bad kruipen tot in het water van Venetië springen. Door die opdrachten rijden we amper op de autosnelweg”, legt Jordy Vernackt uit. Hij vormt samen met Niels Deleersnyder en Hendrik Claeys het driekoppige team achter de felblauwe Mercedes. “Er zijn ook punten te verdienen met de auto zelf: een opvallende kleur, lichten of claxons, het telt allemaal mee. Dat doet de organisatie ook een beetje om te vermijden dat iedereen met een dure sportwagen zou meedoen. Onze Mercedes is 22 jaar oud en heeft 300.000 km, de kleurwrap hebben we laten doen maar de meeste andere toevoegingen hebben we zelf geïnstalleerd. De Nederlanders gaan hier nog gekker in, vorig jaar zagen we een auto met achteraan een barbecue op gemonteerd.”

Camping

De knalgele Volvo met het logo van FC De Kampioenen op de motorkap, bestuurd door Francis Quintyn en Cederic Monsy, springt ook in het oog maar de hoofdprijs voor gewaagdheid gaat ongetwijfeld naar de omgebouwde brandweerwagen. “Perfect legaal”, zweert het vierkoppige team van Gauthier Vernackt, Ward Deleersnyder, Victor Quintyn en Emile Haeck. “We hebben hem voor een prikje kunnen kopen van de brandweer van Eeklo, als je de blauwe zwaailichten eraf haalt dan mag je er gewoon mee op de weg.”

Tijdens de zeven etappes van de rally rijden de honderden deelnemers telkens naar een vast eindpunt, meestal een camping, waar de organisatie ‘s avonds nog een feestje voorzien heeft. “De dj’s rijden gewoon mee met de rally”, gaat Jordy Vernackt weer verder. “Het mooiste aan de rally vormen toch de mensen die je onderweg leert kennen. Iedereen helpt ook elkaar want technische problemen zijn onvermijdelijk als je met zo’n auto’s door de bergen rijdt. Op de derde dag vorig jaar hadden we slechte benzine getankt en vielen we stil bergop. Een andere deelnemer heeft ons dan helemaal tot boven getrokken. We konden uitbollen tot het tankstation beneden, daar tankten we wat goeie benzine bij, klutsten eens goed met de auto en hij startte terug.”

Het zijn duidelijk dat soort momenten die de Budapest Rally een onvergetelijk ervaring maken. Op 15 juli verzamelen ze aan de start in Brussel voor 2.500 km van de kleurrijkste rally van Europa.