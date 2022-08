Dovy-Keukens G-Tornooi is succes

Zaterdag speelden de Kids van KOG Recreas Stasegem mee op hun eigen tornooi Dovy Keukens G-Tornooi. KOG Stasegem Kids A en B traden aan tegen Racing Waregem, De Grasduikers en Mandel Club. Alle deelnemers kregen en medaille en een hoed als aandenken. Dit met steun van Lions Liederick Harelbeke.

“Iedereen heeft gewonnen want de uitslag is voor hen niet zo belangrijk, wel het intens beleven van het voetbalspel in een ongedwongen sfeer”, aldus Rik Knockaert als voorzitter. Het G-team KOG Stasegem biedt wekelijks aan een 65-tal kinderen en jongvolwassenen de kans om hun geliefde sport voetbal te kunnen beoefenen.

Regels aangepast

“De regels zijn aangepast aan hun beperkingen waardoor ze plezier beleven aan het spel. Zelfontplooiing, aanleren en ontwikkelen van motorische en sociale vaardigen zijn belangrijker dan winnen”, zegt het bestuur met Rik Knockaert, Sophie Depypere, Nele Janssens, Bruno Colpaert, Hubert Depypere en Filip Verbeke namens de vele vrijwilligers en trainers. Het team krijgt ook de steun van Lions Liederick Harelbeke en de heren Muylle en Aeck van Dovy-Keukens.