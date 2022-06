Dora (11) is Kinderkrak in Ardooie

Dora Bossaert, uit de Roeselaarsestraat, is een vlotte en welbespraakte leerlinge aan GBS de Zonnebloem in Ardooie. Ze heeft ook een vlotte pen en werd in Ardooie Junior Journalist in de opstelwedstrijd van het Davidsfonds.

Bijna 200 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar uit alle lokale scholen namen hier aan deel. Dora mocht als plaatselijke winnaar, met haar toekomstverhaal over Lola met de gouden druppel, doorstoten naar de provinciale finale en vervolgens naar de Vlaamse finale waar ze op een schitterende derde plaats eindigde. Haar familie, meester Johan en Jan Gadeyne van het Davidsfonds begeleidden haar naar het Vlaams Parlement.

“Voor mij was dit werkelijk een aangename verrassing”, zegt Dora. Haar leerkrachten die haar vlotte schrijfstijl waarderen, zagen het aankomen. “Volgend jaar loop ik school in het IHK in Ardooie. Naast de school heb ik ook enkele hobby’s. Ik ben lid van Chiro Nele waar ik op zondagmiddag leuke activiteiten meemaak. Ik hou ook van dansen en turnen. En woordkunst zegt me ook wel iets.” En dat laatste merk je want Dora heeft een rijke woordenschat voor een meisje van nog geen twaalf jaar. Of ze een idee heeft wat ze later wil worden? “Graag wil ik actrice worden of kleuterjuf”, klinkt het vastbesloten. (JM)

