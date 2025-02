Doe-expo en zoektocht rond Vos & Haas in Oostends Feest- en Cultuurpaleis

Het Feest- en Cultuurpaleis is andermaal het decor voor een doe-expo voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De boeken van Vos & Haas van Sylvia Vanden Heede staan centraal. Op de opening kwam de auteur voorlezen.

De leegstaande Esprit-winkel in het Feest- en Cultuurpaleis leent zich voor expo’s en doe-activiteiten: op twee verdiepingen is er veel ruimte en ook in de voormalige luchterzaal is er plaats. Die wordt volop benut en er is voldoende ruimte tussen de opdrachten. “We bouwden een interactieve doe-expo rond Vos & Haas. De kinderen moeten op zoek naar een schat aan de hand van allerlei opdrachten en spelletjes. Ze kunnen met eendjes en in de zandbak aan de slag. Verder kunnen ze puzzelen, knutselen en klauteren. Er zijn levensgrote decors. Een bezoek aan de expo wordt voor de kinderen extra boeiend want er is een verhalenboekje met opdrachten. Het vetrerkpunt is een aangespoelde fles in Oostende. Van daaruit nemen we de kinderen op sleeptouw”, zo duidt Sam Lauwers van Toerisme Oostende.

“We deden de voorbije jaren heel wat ervaring op met expo’s in het Fort Napoleon en ook in het Feest- en Cultuurpaleis. We mikken op gezinnen want zowel tijdens de krokus- als paasvakantie is de expo dagelijks open”, weet Sam. Op de opening kwam Sylvia Vanden Heede voorlezen voor de eerste bezoekers. Over de expo in Oostende zegt de auteur : “ Het is altijd leuk om het bos in te ruilen voor Oostende. Het is een leuk avontuur geworden dat we konden realiseren met Toerisme Oostende en Uitgeverij Lannoo.” Op 9 maart keert ze terug tijdens de voorleesmarathon op het non-fictieboekenfestival Faar. Na de doe-expo kan men in de stad een zoektocht doen in etalages. Het formulier daarvoor krijgt men op de expo.

Praktisch

Een bezoek aan de expo duurt anderhalf uur en kost 10 euro; kinderen onder de 3 jaar : gratis. De expo is er tot 4 mei op woensdagmiddag van 13 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Tijdens de vakantieperiodes en op feestdagen is de expo dagelijks open van 10 tot 18 uur. Scholen kunnen een bezoek brengen na reservatie bij Toerisme Oostende.