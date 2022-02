DJ-avond en praatcafé over geloof in Jeugdhuis Kontrabas in Ingelmunster

Op zaterdagavond 26 februari verwelkomt Jeugdhuis Kontrabas een DJ tijdens ‘Bas Fataal’ in het jeugdhuis op het Stationsplein. Op vrijdagavond 4 maart gaat de Parochie St.-Amand in dialoog met 16-plussers over zingeving, geloof en samen-leven, ook in de Kontrabas.

We zagen zaterdag niets anders dan glunderende kernleden, want eindelijk mag Jeugdhuis Kontrabas weer de hele nacht feestvieren en moet men de leden om 23 uur of middernacht niet meer naar buiten sturen. De avond ervoor was het super druk in Jeugdhuis Kontrabas en kon iedereen genieten tot in de vroege uurtjes. “Ik heb mij zo gejeund”, hoorden we iemand van de kernleden zeggen. “We zijn weer bezig sinds begin januari”, zegt voorzitter Thomas Desmet. “We moesten ons wel houden aan de regels. Van zodra het echt druk begon te worden, moesten we stoppen en dat was heel spijtig. Nu is iedereen tevreden dat het sluitingsuur niet meer telt.”

Drank overgegoten in bekertjes

Bram knikt en zegt: “Heel de Bas zat vol en dan moest je de mensen naar buiten sturen. Dat was erg.” Freek vult aan: “Dat was spijtig, want we verloren zo euro’s. Maar januari was voor onze werking wel een financiële meevaller.” Faroek zegt: “Bestond het sluitingsuur, dan ging iedereen toch nog ergens anders naartoe. We hebben talrijke keren plastic bekers moeten uitdelen, hun drank erin gegoten en ze mochten vertrekken.” Jeugdhuis Kontrabas kreeg na sluitingstijd één keer de politie over de vloer. Er was nog licht. “De politie kwam binnen, zag dat het leden waren die bezig waren met de opkuis en ze vertrokken weer.”

Verjaardagsfeest

Jeugdhuis Kontrabas heeft een korte voorbereidingsperiode nodig om opnieuw met activiteiten te kunnen pakken. “Maar we zitten niet stil en daarom besloten we om vanaf zaterdag 26 februari een nieuw concept te lanceren”, vertelt Thomas verder. “Iedere maand komt er nu op vrijdag of zaterdag vanaf 23 uur een DJ langs om feestmuziek te draaien. Muziek zorgt voor gezelligheid. Op zondag zijn we sporadisch open”, pikt Faroek in. “Is er een wielerwedstrijd, dan houden we open maar anders zijn we enkel maar op vrijdag- en zaterdagavond open. Vanaf welk uur? Dat hangt af wanneer de bestellers vrij zijn. Op vrijdag is dat vanaf 16 of 17 uur, op zaterdag vanaf 20 uur.” Thomas knikt en zegt: “Ik denk dat we vanaf Pasen opnieuw met onze traditionele activiteiten zullen uitpakken. Wat we voor corona organiseerden, zullen we dan weer op de planning zetten. We zullen ook opnieuw uitpakken met thema-avonden. Dit jaar bestaan we 55 jaar. Ook dat zullen we in onze werking opnemen. Eind september hebben we dan onze Basfeesten. We hopen dat dan alle regels verdwenen zijn.”

Terras

Hoeveel euro’s heeft het jeugdhuis door corona mislopen? “Och, dat is moeilijk te zeggen”, benadrukt Freek. “Het ene jaar zijn we ook meer open dan het andere jaar. Nu waren we al constant op vrijdag en zaterdag open, waardoor we heel wat geld binnenhaalden.” Jeugdhuis Kontrabas is van plan om dit jaar te investeren in hun buitenterras. “Vorig jaar was dat een topper, alhoewel we halsoverkop ons terras hadden opgesteld. Krijgen we van de gemeente de toestemming om bijvoorbeeld vanaf Pasen een buitenterras te plaatsen, dan gaan we dat aantrekkelijker maken”, vertelt Thomas, waarna we stilstonden bij het ledenaantal.

Legendarische weekends

“Er komen veel nieuwe mensen langs. De Kontrabas kan je niet meer linken aan één jeugdvereniging, want nu komen er leden langs van verschillende jeugdverenigingen. De ene brengt de andere mee. Soms ken ik zelf die ‘nieuwe’ jeugd niet meer en dat is goed. Dat is een bewijs dat er nieuwe mensen afkomen.” Faroek knikt en zegt: “We tellen 30 bestellers, ook nieuwkomers. Na een tijdje weet iedereen dat het bij ons niet enkel bestellen en opkuisen is, maar dat onze werking veel meer is. We organiseren ook legendarische weekends. Pas dan heeft iedereen een gevoel dat ze er écht bij horen. De Kontrabas is een thuis voor alle jeugdverenigingen.”

Zingeving en geloof

Op vrijdag 4 maart begint er om 20 uur een praatcafé in de Kontrabas. De Parochie St.-Amand gaat in dialoog met de 16-plussers over zingeving, geloof en samenleven. De gastmoderator is Stefaan Bekaert, actief bij jongeren. Leiding en leden 16+ van de Scouts, KLJ, Chiro Jefri, Chiro Mandelburcht of jongeren uit scholen zijn van harte welkom.