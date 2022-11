Dit weekend Miss- en Misterverkiezing in Jeugdhuis Chaplin, op kerstdag opnieuw Herderkensbal

Zaterdag 12 november verkiest men naar jaarlijkse traditie de Miss & Mister Chaplin van het jaar. De kandidaten die het lintje mogen omgorden, mogen op het Herderkensbal (25 december) de openingsdans doen.

Jeugdhuis Chaplin mag volgend jaar de intrek nemen in hun nieuwe onderkomen in op de hoek van de Kortrijkse- en Gullegemsestraat. Ondertussen deed het patronaat op de speelkoer van de jongensschool dienst als alternatief. Dat zou aanvankelijk voor een jaartje zijn, maar dat werd het dubbele. Maar de jongelui hadden het er naar hun zin en hadden in zomerse maanden ook een enorm terras ter beschikking. De nieuwbouw van Jeugdhuis Chaplin ging al even open met de paardenkoers, maar ondertussen is men de laatste afwerkingsfase in gegaan.

Het jeugdhuis organiseert nu al heel wat jaren een Miss- én Misterverkiezing en die vindt dit weekend op zaterdag 12 november plaats. De kandidaten krijgen de avond zelf ook enkele opdrachten voorgeschoteld en hebben ook een coach aan hun zijde. Ook het aanwezige publiek mag mee bepalen wie de nieuwe Miss en Mister worden. De kandidaten worden telkens gevonden in de leiders van Chiro en KSA en hierdoor is er altijd een grote achterban aanwezig.

Voorverkoop Herderkensbal

De winnaars hebben natuurlijk de eer om de titel te mogen dragen, maar het gelegenheidskoppel mag ook de openingsdans verzorgen op het Herderkensbal. Dat is nog zo’n klassieker van het jeugdhuis. Op zondag 25 december zal de Winkelse sporthal weer vollopen met feestvierders. Een van de opdrachten van Miss & Misterkandidaten is om reclame te maken voor het bal en daar slaagt Marie Vander Stricht bij deze met verve in.