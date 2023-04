Diensthoofd Niels Vandenberghe verlaat na ruim zeven jaar Ieperse jeugddienst

Na meer dan zeven jaar slaat Niels Vandenberghe binnenkort de deur van de jeugddienst in de Fochlaan achter zich dicht. Hij kiest voor een nieuwe uitdaging als adjunct-directeur bij centrum voor basiseducatie Ligo vzw, specifiek voor de regio Midden-Zuid-West-Vlaanderen.

Niels (31) is afkomstig uit Ieper en studeerde handelswetenschappen en heeft ook een diploma leerkracht op zak. In zijn vrije tijd was hij lange tijd actief bij KSJ Zuidschote en later KSA Bikschote. Nu geeft hij nog animatorcursussen bij KSA. “Het jeugdwerk was altijd een passie en in november 2015 solliciteerde ik voor diensthoofd van de Ieperse jeugddienst.”

Uiteindelijk werd hij aangenomen en mocht hij Klaas Kindt opvolgen. Niels stuurt een team van17 mensen aan. De voorbije zeven jaar waren voor hem een boeiende reis. “Vroeger viel een jeugddienst voornamelijk onder de noemer vrije tijd, nu is dat geëvolueerd naar een brede kijk op jeugd, onderwijs, opvang, welzijn, infrastructuur, mobiliteit, kinderarmoede… Ik heb hier heel veel mooie momenten beleefd dus het is moeilijk om alles op te sommen. Als ik er dan toch iets moet uitpikken, dan kies ik voor het OverKop-huis in de Burchtstraat. Dit structureel project konden we vorig jaar in februari realiseren nadat ons dossier Ieper-Poperinge werd goedgekeurd. Het vormt een brug tussen vrije tijd en welzijn. Na een jaar zien we dat deze nood er was en we 30 à 50 jongeren per week mogen verwelkomen. In grotere steden Kortrijk, Roeselare en Brugge was er al een groter aanbod. Het is goed dat Ieper en Poperinge nu ook dergelijke initiatieven richting de Westhoek kunnen halen.”

Vacature online

De vacature van diensthoofd jeugddienst staat nog open tot maandag 17 april. “Ik kan het iedereen aanraden want het is echt een heel gevarieerde job. Geen enkele dag is dezelfde. Naast het beleidsmatige aspect kom je tussen de jongeren tijdens de vele evenementen. Ik was zeven jaar geleden heel blij met deze kans en heb veel bijgeleerd. Mijn opvolg(st)er zal meteen een fijne start kennen, want er wordt werk gemaakt van de voorbereiding op de meerjarenplanning in functie van de verkiezingen van volgend jaar.”

Ligo vzw

Het einde van zijn huidige job betekent ook het begin van iets nieuws. “Ik start op 22 mei bij Ligo vzw. Dat is een centrum voor basiseducatie voor volwassenen. Ik ga er aan de slag als adjunct-directeur voor de regio Midden-Zuid-West-Vlaanderen. Mijn bureau zal in Kortrijk zijn, maar ik kom ook op veel andere plaatsen waar Ligo vzw een campus heeft. Ik kijk er naar uit, want ik zie dit opnieuw als een unieke kans. Uiteraard zal het raar doen om mijn huidige passie en de vele toffe collega’s te verlaten. Het wordt straks een andere doelgroep dan nu, maar het leunt iets meer aan bij mijn diploma’s. Toch zie ik ook veel parallellen, zoals het beleidsmatige aspect en het feit dat Ligo eveneens een vzw is. In de beginperiode zal ik dit nog combineren met mijn job bij de jeugddienst. Op 16 augustus vertrek ik definitief. Maar ik kom hier zeker nog op bezoek, want we zitten volop in een feestjaar met 50 jaar jeugdhuis JOC en 55 jaar speelpleinwerking”, besluit Niels.