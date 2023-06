Diede (16) is Kinderkrak in Anzegem

Diede Callens haalde zijn tweede provinciale en nationale titel op rij in de Kür op muziek samen met Lotte, Maithe en Jef. Op zesjarige leeftijd startte Diede Callens met paardrijden. Hij startte in de Gaverranch en volgde daar een kleine twee jaar les waarna hij lessen nam in Stal Fonck in Oordegem. Het kriebelde om een eigen pony te hebben en deel te nemen aan wedstrijden.

Eind april 2016, toen Diede negen jaar was, werd de toen zesjarige Bijoux zijn pony. “Ook al was Bijoux nog maar weinig bereden, ik had onmiddellijk een klik als ruiter”, aldus Diede Callens. Twee weken later kwam Jasmina, een spierwitte schimmel erbij die enorm graag werkte op het springparcours.

In juli 2017 sloeg de vonk helemaal over. “Ik ging toen gaan kijken naar het pony-tornooi dat ingericht werd door LRV Anzegem waar diverse disciplines gereden werden zoals individuele dressuur, springen, groepsdressuur en ponyspelen zoals slalom. Ik sloot me toen aan bij deze zeer actieve ponyclub, die wekelijks lessen springen en dressuur aanbiedt. Daarnaast volg ik wekelijks individuele lessen om zich meester te maken van de fijne kneepjes van de dressuur en het springen.” (GV)

