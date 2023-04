Den Couter Festival viert verjaardagseditie: “Sfeervolle en unieke beleving creëren”

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 april verwelkomt Jeugdhuis Den Couter het grote publiek voor de ondertussen twaalfde editie van Den Couter Festival. Na een spetterende verjaardagseditie in 2022 is het team vol enthousiasme opnieuw druk in de weer om er ook dit jaar een groot feest van te maken.

“Naar onze vertrouwde formule, vullen we opnieuw drie podia met een mix van lokaal talent én grotere namen uit de muziekwereld. Op deze manier willen we een sfeervolle en unieke beleving creëren voor al onze bezoekers, waarbij je de kans krijgt om kennis te maken met diverse muziekstijlen”, zegt Jerry Lippinois van Den Couter Festival.

Den Couter Festival wordt georganiseerd door de Poperingse jeugd, maar is voor iedereen toegankelijk. “Onze line-up is zo samengesteld dat een breed publiek er zijn ding in kan vinden. Of je nu komt dansen in de Boombox, meezingen aan de Bazaarstage, of Club 26 komt ontdekken. We zijn ervan overtuigd dat je hier een leuk weekend zal beleven.”

Zitplaatsen

“Een festival draait natuurlijk niet alleen om muziek. Daarom hebben we ook een gezellige tuin waar je lekker kan rondlopen, even uitblazen en genieten van de gezellige sfeer. In deze tuin vind je verschillende foodtrucks en zitplaatsen” zegt Jerry. “Dorst hebben zal je hier ook zeker niet: onze bars zijn voorzien van een ruime selectie drankjes, zowel alcoholisch als niet-alcoholisch. Van een ijskoud biertje tot een zomers drankje, er is voor ieder wat wils.”

Vaste waarde

“Het Jeugdhuis is een vaste waarde voor de jeugd in Poperinge, in de brede zin”, lacht Jerry. “We vinden het belangrijk dat de jeugd de kans krijgt om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Ook willen wij mensen samenbrengen met muziek, zonder daarbij uit te zijn op de inhoud van hun portefeuille. Daarom is een deel van onze missie: goede namen strikken en deze aanbieden tegen een lage prijs. Op deze manier willen we een gezellige en ontspannen sfeer creëren waarin iedereen zich thuis voelt”, vertelt Jerry. “Kort gezegd: Of je nu houdt van rock, pop, dance of hip-hop, er is voor elk wat wils op Den Couter Festival. Mis deze unieke kans niet om nieuwe artiesten te ontdekken en te genieten van bekendere namen in een intieme sfeer.”