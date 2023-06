Delano (14) is Kinderkrak in Middelkerke

“Ik heb er altijd van gedroomd om profvoetballer te worden en ik hoop dat dit zal lukken”, zegt de 14-jarige Delano Van Den Broucke uit Leffinge. “Ik speel voetbal bij Club Brugge en volgend jaar is dat mijn negende jaar bij Club”. Delano is er gestart als U7 en sinds dan is voetbal het enige wat door zijn hoofd gaat. Hij is gescout tijdens zijn eerste jaar, toen hij net was beginnen te voetballen bij KSK Snaaskerke. Daar speelde hij al een jaar hoger dan zijn leeftijdsgenoten. “Ik vind het heel leuk om genomineerd te zijn, dit geeft een extra motivatie om mijn droom waar te maken”, klinkt het. “Naast voetbal heb ik geen andere hobby’s. Voetballen en studeren is het enige wat ik doe”. Delano zit in het derde middelbaar in de richting wiskunde-wetenschappen aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. De familie van Delano bestaat uit mama Thari Lams en papa Jonas Van Den Broucke, zus Deluna (6) en broer Deluca (12).

Op de vraag wat zijn toekomstplannen zijn en waarvan hij droomt is het antwoord: “Ik hoop volgend jaar veel wedstrijden te kunnen spelen en ook goed te blijven scoren op school. Als ik echt mag dromen hoop ik snel een profcontract te kunnen tekenen.”

“Delano is iemand die nooit afgeeft, hij heeft een enorm doorzettingsvermogen”, geeft zijn moeder Thari nog mee. (PG)