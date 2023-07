Deerlijkse jeugdverenigingen krijgen kampbezoek van schepen en jeugdconsulent

De kampen van de jeugdverenigingen draaien op volle toeren. Ook voor heel wat Deerlijkse afdelingen is dat het geval. Om hen een hart onder de riem te steken, kregen ze het bezoek van schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open VLD) en jeugdconsulent Tim Vander Cruyssen.

Ze brachten een bezoek aan de scouts en de gidsen in Saint-Hubert, KSA Tijlsbond in Oudsbergen, Chiro Sellewie in Wezemaal en Chiro Joeki in Stabroek. Na afloop hadden ze zowat 800 km op de teller.

“Fantastisch dat tientallen jeugdleiders zich enthousiast inzetten om een kamp te organiseren voor onze Deerlijkse jongeren”, stelt Bert Schelfhout. “Een welgemeende dankjewel is hier alvast op zijn plaats. Het was heerlijk om de kampsfeer opnieuw te beleven. Leuke verhalen, goede vibes, de life demonstratie van een perfecte hudo, nog meer tips voor jeugdbeleid in actie en machtige anekdotes van leden, leiding en koks…” (DRD)