De Waanzinnige Boomhut viert 10-jarig bestaan met doe-expo in Fort Napoleon

Het Fort Napoleon was de voorbije jaren al heel vaak het decor voor enkele leuke expo’s gericht op kinderen. Van Tiktak tot Ridder Muis, gezinnen komen maar wat graag langs om op een speelse manier door het fort te trekken. Zaterdag is een nieuwe expo rond De Waanzinnige Boomhut van start gegaan. Het thema lag voor de hand, want het is de tiende verjaardag van de succesvolle boekenreeks rond Andy en Terry en hun bijzonder uitgebreide boomhut.

Van 11 februari tot en met 16 april is er opnieuw een interactieve expo in het Fort Napoleon. Bezoekers kunnen zich opnieuw laten onderdompelen in de waanzinnig populaire kinderboekenreeks ‘De Waanzinnige Boomhut’. De bijzondere tentoonstelling komt er naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de boekenreeks. Voor wie de reeks niet kent even samenvatten. Andy en Terry hebben in hun nieuwste en 12de boek ondertussen al een boomhut van 157 verdiepingen. Ze zijn ooit begonnen met 13 verdiepingen, maar zijn ondertussen dus al heel wat extra bijgekomen. Er is een bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium, een snoepjesmachine die je overal volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt, en nog veel meer te gekke verdiepingen. Andy en Terry beleven er de dolste avonturen en proberen ondertussen ook hun boeken tijdig klaar te hebben. De kinderboekenreeks ‘De Waanzinnige Boomhut’ bestaat 10 jaar en met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren in Vlaanderen en Nederland en bijna 200 herdrukken is de reeks waanzinnig populair. Ook de expo was tijdens de vorige doortocht in Oostende goed voor 23.000 bezoekers.

Opdrachten

In deze verjaardagseditie van de doe-expo voeren de jonge bezoekers verschillende opdrachten en spelletjes uit. Zo helpen de kinderen de organisatie van het verjaardagsfeest van Andy & Terry in goede banen te leiden. Ze moeten daarvoor verschillende puzzels oplossen op de bovenste verdieping van het Fort. Als dat gelukt is, kunnen ze hun bezoek voortzetten naar de benedenverdieping van Fort Napoleon, waar het feest kan losbarsten en ze leuke spelletjes en een uitdagend parcours kunnen ontdekken. Ze kunnen met een reuzekatapult schieten, balanceren op balken tot zelfs in een echte boomhut klauteren. De grootste uitdaging is om je kinderen terug mee naar huis te krijgen.

Zoektocht

De Waanzinnige Boomhut duikt ook op in het centrum van Oostende vanaf 11 februari. Er werd een speurtocht uitgewerkt waarbij de kinderen op stap gaan met een leuke kaart die hen naar opdrachten in de etalages van de deelnemende winkels brengt.

Vraag naar de gratis zoektocht bij een bezoek aan de expo, bij Toerisme Oostende vzw of download hem online via visitoostende.be.

Praktisch

De expo kan tijdens de krokus- en paasvakantie elke dag bezocht worden, ook op feestdagen. Buiten vakantieperiodes is de expo uitsluitend gesloten op maandag. De expo is telkens open van 10 tot 17 uur en vanaf 1 april tot 18 uur. Tickets zijn online te koop op de website van Fort Napoleon en kosten 10 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen gratis toegang. Schoolbezoeken zijn ook mogelijk mits reservatie.