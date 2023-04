De Tunne maakt knus jeugdhuis van zaal Nele in Izegem: “Zo hebben we onderdak voor vijf jaar”

Izegems Jeugdhuis De Tunne huist voortaan in zaal Nele. De zaal onder de vroegere cinema Tijl aan de Kerkstraat in Izegem werd knus ingericht door de jeugdhuiscrew. “We kunnen hier voor minstens vijf jaar terecht”, zegt voorzitter Jonas Vierstraete.

Jeugdhuis De Tunne heeft voor de komende vijf jaar onderdak gevonden in de voormalige zaal Nele in de Kerkstraat. De locatie werd zopas officieel in gebruik genomen. Het is de derde locatie op drie jaar tijd. De Tunne was al jarenlang gevestigd naast het JOC in de Krekelstraat tot in de nacht van zaterdag 2 op zondag 3 januari 2021 een brand het jeugdhuis in de as legde. De brand bleek trouwens aangestoken. In afwachting van een mogelijk andere oplossing huurde de stad het voormalige café l’Abattoir in de Vlietmanstraat, maar die huur werd stopgezet. Een nieuw onderkomen is nu zaal Nele.

Ideale plek

“Een ideale plek voor ons jeugdhuis”, zegt voorzitter Jonas Vierstraete. “Beter dan het café dat we als tussenoplossing konden gebruiken. Hier beschikken we over een multifunctionele zaal die we indien gewenst kunnen opsplitsen. Ook situeert de locatie zich te midden van de diverse scholen, tussen de jongeren zeg maar. We zijn anders dan bij l’Abattoir dat wat uit het centrum lag, heel vlot en veilig bereikbaar.”

“De toog kunnen we makkelijk afbreken, mochten we ooit weer moeten verhuizen”

“Er ging overleg vooraf, ook met de buren”, zeg schepen van Jeugd Virginie Derumeaux. “Het jeugdhuis zit hier echt wel op zijn plaats.” De jongeren staken zelf de handen uit de mouwen. “Gelukkig hebben we onder meer schrijnwerkers en elektriciens onder onze leden”, lacht voorzitter Jonas Vierstraete. “We installeerden geluidswerende wanden, bouwden een toog in dezelfde materialen. Die toog kan ook gemakkelijk weer afgebroken worden, mochten we ooit weer moeten verhuizen. Dit is belangrijk, want we investeerden er heel wat in.” Vooral het fraaie logo op de toog is een blikvanger. “Ook kunnen we over nieuwe koelkasten beschikken voor de drankjes, kortom, we hebben het hier echt naar onze zin”, aldus nog de voorzitter.

Tal van activiteiten

Jeugdhuis De Tunne telt nu vijf bestuursleden en een twintigtal vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Ze hopen het ledenaantal weer fors te doen stijgen. “Niet alleen kunnen ze op vrijdag en zaterdag telkens vanaf 20 uur hier iets tegen héél democratische prijzen komen drinken, er zijn ook activiteiten: een Soirée Rosée bijvoorbeeld, de Tunnefeesten, maar ook teambuildingsmomenten en bezoeken aan andere jeugdhuizen. Iedereen kan hier gewoon eens binnenlopen. We hopen dat de mond-tot-mondreclame verder haar werk zal doen.”

De Tunne kan voor minstens vijf jaar terecht in zaal Nele. Een terugkeer naar de site van het JOC is uitgesloten. “Die piste is definitief verlaten”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). Die locatie wordt terug in orde gezet, met het oog op eventueel ander gebruik, maar daarover lopen nog gesprekken.” (MI)