De Chiro start het jaar ‘avontuurleuk’

Chiro ’t Kartouchke schoot het nieuwe werkjaar op gang, dat dit maal als jaarthema ‘Avontuurleuk’ kreeg. De startdag werd begonnen met een groepsspel voor iedereen, waarbij de winnaars als eersten hun leiding te zien kregen. Nadat alle leiders bekend gemaakt waren, werd per leeftijdscategorie een spel gespeeld in het thema van het jaar. Er waren in totaal 112 leden en 22 leiders op de afspraak, waarbij bij de jongste afdelingen heel wat nieuwe gezichten mochten verwelkomd worden. Na afloop mocht iedereen nog aanschuiven voor een overheerlijke pannenkoek. Speciaal voor de startdag was een bar voorzien, waar om en bij de vijftig ouders met een drankje een leuke namiddag doorbrachten terwijl hun kinderen speelden. (JG/foto Jan)