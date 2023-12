De Buidel blaast 20 kaarsjes uit

Het is 20 jaar geleden dat De Buidel de deuren heeft geopend. In 2003 zijn ze gestart met een zeer ruim gebouw van 1.000 vierkante meter met circa 600 vierkante meter nuttige speelruimte, daarmee toen al het grootste opvanginitiatief in de regio. In 2016 besliste de gemeente een nieuwe vleugel bij te bouwen, die 5 jaar geleden, eind 2018 in gebruik werd genomen. Er kwam toen nog eens 400 vierkante meter bij waarvan 200 vierkante meter speelruimte. Op vandaag wordt gemiddeld 168 kinderen opgevangen per dag, en maken 534 gezinnen actief gebruik van De Buidel, goed voor 791 verschillende kinderen. (GC/foto Coghe)