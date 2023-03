Davidsfonds viert 40 jaar Junior Journalist-wedstrijd

Davidsfonds Blankenberge viert binnenkort 40 jaar Junior Journalistwedstrijd. “We willen alle vroegere prijswinnaars uitnodigen naar de feestelijke receptie in het casino op zondag 19 maart”, aldus voorzitter Johan Blomme.

De ‘Junior Journalist-wedstrijd’ is de grootste schrijfwedstrijd in Vlaanderen voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. “Het Davidsfonds heeft in het socio-culturele leven van Vlaanderen en Blankenberge steeds een vooraanstaande rol gespeeld. In het jaar 1983 zijn we, op initiatief van de vroegere voorzitter Jef Goethals, gestart met onze jaarlijkse wedstrijd in Blankenberge”, zegt Johan Blomme, huidig voorzitter van de Blankenbergse afdeling. De praktische organisatie lag toen al in zijn handen. “In die beginjaren vond de wedstrijd in Blankenberge altijd plaats ter gelegenheid van de vroegere jaarlijkse boekenbeurs in Zaal Forum. De scholen van het vrij onderwijs deden van meet af aan mee, en al gauw sloten ook de gemeenschapsscholen zich bij ons initiatief aan. Later kwamen daar ook nog scholen uit Zuienkerke, Zeebrugge, Lissewege en Wenduine bij, wat resulteerde in een jaarlijkse deelname van zo’n vierhonderd jongeren”, aldus Blomme.

Jongeren uit de wijde regio kregen zo de kans hun schrijftalent te ontplooien. De laatste vijftien jaar stond de Junior Journalist-wedstrijd onder leiding van Timothy Van Renterghem en Sandy Buysschaert. “Onze jury krijgt elk jaar de opdracht om uit alle inzendingen de ‘beste’ Junior Journalist te kiezen voor de nationale selectie. De Blankenbergse Ruth Pirlet is zo ooit nationaal laureaat geworden”, klinkt het trots. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking met receptie lezen enkele laureaten voor uit eigen werk. (WK)

Dit jaar vindt de uitreiking plaats in de Consciencezaal van het CC Casino, op zondag 19 maart om 11 uur. Al de vroegere prijswinnaars zijn uitgenodigd om mee veertig jaar Junior Journalist-wedstrijd te komen vieren.