Darja (15) is Kinderkrak in Gistel

Begin dit schooljaar nam Darja Coopman, leerlinge van het tweede jaar moderne talen aan het Atlas Atheneum in Gistel, het initiatief om met haar school een actie op te zetten voor de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. Ze mailde daarover naar de directeur en de leden van de leerlingenraad, waar Darja deel van uitmaakt.

“Onze bedoeling was dat voor alle leerlingen van een school in Verviers er een cadeautje onder de kerstboom zou leggen”, legt Darja uit. “De directeur had die school gecontacteerd. We startten daarom eind november een grote inzamelactie van speelgoed, kledij en andere bruikbare spullen. Alle leerlingen van de school kregen een brief en de oproep werd op Facebook gezet. We kregen massaal veel reactie: van leerlingen, maar ook van hun ouders, buren, vrienden en heel wat Gistelnaars.”

“We dachten dat het zou volstaan om met twee of drie auto’s eens naar daar te rijden, maar het liep zo’n vaart dat we een halve container konden vullen. De transportfirma ECS uit Zeebrugge zorgde gratis voor het vervoer en van het Gistelse BioPack kregen we het nodige verpakkingsmateriaal. Ik was heel tevreden dat we die mensen op die manier konden helpen. Het is zo triestig dat ze al hun spullen kwijt waren. Het deed me plezier dat de actie zo geslaagd was.”